MLB／「我們正在見證歷史！」 道奇主帥讚大谷二刀流神功切換無敵

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊日籍球星大谷翔平（左）與總教練羅伯茲（右）。 法新社
道奇隊日籍球星大谷翔平（左）與總教練羅伯茲（右）。 法新社

季後賽首度以「二刀流」身分亮相的日籍巨星大谷翔平，今日擔任道奇先發投手，繳出6局9K、失3分優質好投，助球隊國聯分區賽首戰奪勝，雖然在打擊表現不如投球亮眼，但賽後仍獲得總教練羅伯茲（Dave Roberts）的認可。

大谷翔平今先發6局，雖在第2局控球不穩接連被敲安失3分，但他狀態回穩的他此後再無掉分紀錄，不僅送出9張老K，更催出高達101.4英哩（約163.1公里）的火球，讓費城人打線後續比賽完全拿他沒轍。

不過，回到打擊區的大谷翔平則稍嫌遜色，本場比賽交出4支0的慘淡表現，還苦吞4K，僅在9局上靠著四壞保送上壘。儘管今天在打擊表現熄火，但大谷翔平仍能在高強度的季後賽中，以二刀流身分幫助球隊獲勝。賽後，道奇主帥羅伯茲仍然對此給出高度肯定，他說道：「這毫無疑問前所未有，能在這個層級做到（二刀流）更是驚人，他總能在同一晚、同一場比賽裡，就像兩個不同的人在場上切換身分。」

羅伯茲接著補充，「雖然今天打擊沒有建樹，但他卻依然能將那個部分切割開來，並專注在投球上，從落後3分的劣勢中調整回來，撐完6局讓球隊保有競爭機會。一般人根本無法想像要如何在那種情況下壓抑情緒起伏，不去影響在投手丘上的心態，我們正在見證歷史。」

最後，羅伯斯強調，儘管大谷今天表現並非完美，但他撐完6局的投球，其中5局無失分紀錄，雖在打擊方面未有斬獲，但整體而言仍可圈可點。

大谷翔平 道奇 羅伯茲

