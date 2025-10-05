MLB／全壘打王羅利3安都是一壘打 水手延長11局不敵老虎

季後賽暌違3年重返西雅圖，水手隊在主場爆滿47290名觀眾前迎戰老虎隊，一路苦戰到延長11局以2：3落敗，輸掉美聯分區系列賽首戰，吞下季後賽跨季4連敗。

水手4局下靠羅德里奎茲（Julio Rodriguez）陽春砲攻下全場第1分，老虎5局上卡本特（Kerry Carpenter）回敬兩分砲，以2：1後來居上。

ZACH McKINSTRY IS #BUILTFOROCTOBER pic.twitter.com/4jFOJnd82o — Detroit Tigers (@tigers) 2025年10月5日

水手緊咬不放，6局下羅德里奎茲關鍵安打攻下追平分，兩隊一路僵持到9局結束，以2：2進入延長賽，第10局都未得分，老虎11局上靠麥金斯崔（Zach McKinstry）安打攻下致勝分，終場以1分之差險勝。

水手捕手羅利（Cal Raleigh）是大聯盟本季唯一60轟球員，今天5打數3安打都是一壘打，未貢獻長程砲。

麥金斯崔11局上擊出重要安打攻下老虎致勝分。 美聯社

水手2002年進入季後賽，終止連續20年乾旱期，外卡系列賽2連勝汰藍鳥隊，但在分區系列賽對太空人隊3連敗出局；水手今年重返季後賽，以美聯第2號種子在分區系列賽迎戰老虎，今天首戰失利想拚美聯冠軍戰門票更辛苦。

過去「2-2-1」分區系列賽在客場贏得第1戰的46隊，最後有34隊晉級，機率達73.9%，水手明天第2戰推出卡斯提歐（Luis Castillo）登板先發，老虎則由本季防禦率王史庫柏（Tarik Skubal）應戰。