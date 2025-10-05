MLB／大谷坦言一度緊張 孟西：讓敵軍球迷安靜是奇妙感覺

費城人隊主場今天湧進爆滿45777名觀眾，從大谷翔平進牛棚熱身就發出強烈噓聲，道奇隊終場以5：3獲勝，在5戰3勝制分區系列賽搶下首勝，根據過去季後賽紀錄，晉級機率達72.4%，三壘手孟西說：「觀眾在這種比賽變得瘋狂，但這並不重要，最後讓他們安靜下來是一種奇妙的感覺。」

大谷一直被高分貝汽水聲伺候，但他頂住龐大壓力，先發6局失3分奪下個人季後賽首勝，也成為「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）之後，大聯盟史上第2位季後賽擔任先發投手，棒次又在前8棒的球員（魯斯在1918年世界大賽打過紅襪隊第6棒），先發投手加開路先鋒更是第1人。

道奇官網指出，大谷確實會緊張，但正如道奇教練羅伯茲（Dave Roberts ）所料，他能夠把這種情緒放在一邊，大谷也說：「想像自己站上投手丘會有點緊張，但走上去後這種感覺就消失了，真正集中注意力。」