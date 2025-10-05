MLB／大谷坦言一度緊張 孟西：讓敵軍球迷安靜是奇妙感覺

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

費城人隊主場今天湧進爆滿45777名觀眾，從大谷翔平進牛棚熱身就發出強烈噓聲，道奇隊終場以5：3獲勝，在5戰3勝制分區系列賽搶下首勝，根據過去季後賽紀錄，晉級機率達72.4%，三壘手孟西說：「觀眾在這種比賽變得瘋狂，但這並不重要，最後讓他們安靜下來是一種奇妙的感覺。」

大谷一直被高分貝汽水聲伺候，但他頂住龐大壓力，先發6局失3分奪下個人季後賽首勝，也成為「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）之後，大聯盟史上第2位季後賽擔任先發投手，棒次又在前8棒的球員（魯斯在1918年世界大賽打過紅襪隊第6棒），先發投手加開路先鋒更是第1人。

道奇官網指出，大谷確實會緊張，但正如道奇教練羅伯茲（Dave Roberts ）所料，他能夠把這種情緒放在一邊，大谷也說：「想像自己站上投手丘會有點緊張，但走上去後這種感覺就消失了，真正集中注意力。」

MLB／大谷季後賽首勝、朗希救援成功 道奇逆轉費城人奪首勝

道奇隊今天作客費城，展開5戰3勝制國聯分區系列賽首戰，大谷翔平生涯首次在季後賽登板，先發6局失3分繳出優質內容，道奇7局...

MLB／佐佐木朗希火球為大谷守住勝利 誓言再贏1場回洛杉磯

道奇隊巨星大谷翔平季後賽初登板，先發6局失3分奪勝，佐佐木朗希9局下扮演「終結者」，順利季後賽首場救援成功，他說：「按照...

MLB／守備恍神遭外界狠批 「西語老師」逆轉3分砲「道歉贖罪」

道奇今在分區系列賽G1對上費城人，雖然比賽前半段處於劣勢，但靠著「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）在7局上一記3分砲，幫助球隊最終逆轉奪勝，也彌補他因守備瑕疵失分的窘境。

MLB／才進牛棚就被強烈噓聲伺候 官網：大谷緊張不意味驚慌失措

大谷翔平今天在費城人隊主場爆滿45777名觀眾前頂住壓力，先發6局失3分奪下個人季後賽首勝，幫助道奇隊5：3贏得分區系列...

MLB／佐佐木朗希冷靜關門！專注攻擊好球帶 美日生涯首次救援成功

洛杉磯道奇在分區系列賽首戰以逆轉之姿擊退費城人奪勝，近期在牛棚表現優異的23歲日籍投手佐佐木朗希（Roki Sasaki）被授以重任，在球隊2分領先情況下9局登板守成。 頂著敵營震耳欲聾的噓聲，

MLB／赫南德茲3分砲逆轉戰局 大谷先發6局失3分有機會勝投

道奇隊巨星大谷翔平首次在季後賽登板，今天對費城人隊先發6局失3分，退場時5：3領先，有機會贏得生涯8年重要勝投。

