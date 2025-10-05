聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平奪勝興奮打朗希頭 兩人聯手創日本投手新紀錄
道奇今日派出兩位日籍強投登板，擔任先發投手的大谷翔平繳出6局失3分外帶9K的優質先發，順利收下個人季後賽首勝；佐佐木朗希則在第9局登板關門，他僅被敲1安無失分，拿下救援成功。兩人強強聯手，幫助球隊守住勝利，還創大聯盟新紀錄。
大谷翔平今日首度在季後賽中以「二刀流模式」上陣，雖然在打擊方面熄火，交出4支0、獲得1次保送上壘的成績單，但大谷翔平在投球的表現卻絲毫不遜色，他今日主投6局總計用89球，投出60顆好球，更送出高達9次三振，雖然他在第2局遭遇亂流丟失3分，但好在靠著赫南德茲（Teoscar Hernandez）在7局上轟出關鍵3分彈逆轉戰局，幫助球隊反超比數成5比3領先。
隨後，道奇未再掉分。在9局下道奇端出轉戰牛棚的佐佐木朗希登板擔任終結者，登板後第一球他就飆出101英里的火球開場，雖然他一度被敲出1支二壘安打，但他隨後狀態回穩順利抓下出局數且無失分，順利收下救援成功。終場球隊便以5：3收下分區系列賽首勝。
根據大聯盟官方紀錄指出，本場比賽收下勝投的大谷翔平、收下救援成功的佐佐木朗希，是史上第一對在季後賽同場拿下勝投與救援成功的日本先發與後援投手。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言