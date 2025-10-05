MLB／水手系列賽添變數！華裔強投因傷缺陣、104轟重砲也高機率缺席

水手強投布萊恩胡。 法新社

美聯西區龍頭水手今將在系列賽G1對上老虎隊，從賽前公布的名單來看，不僅當家華裔強投布萊恩胡（Bryan Woo）將持續缺戰外，另一名重砲一壘手奈勒（Josh Naylor）雖在名單中，但也可能因故缺席接下來的賽事。

水手隊本季共拿下90勝72負的戰績，居美聯西區之首，也順利拿下季後賽門票，而他們本季打出好表現，除了與敲出60轟的重砲鐵捕羅利（Cal Raleigh）有關，陣中其他球員的好表現同樣功不可沒。

本季拿下15勝7負的王牌投手布萊恩胡，是水手陣中勝場數最高的投手。年僅25歲的他，在186.2局的投球中狂飆198次三振，防禦率為2.94、ERA+為128，更生涯首度入選明星賽。不過，布萊恩胡卻在季末遭逢傷勢困擾，因右側胸肌發炎傷勢，使他無緣進入分區賽26人名單。

水手總教練威爾森（Dan Wilson）近日談到了布萊恩胡的復原情況，以及回歸日期。威爾森表示，布萊恩胡的復健過程並未遭遇任何阻礙，他本人也已經恢復正常訓練。不過依照目前情況來看，他必須等到水手闖進美聯冠軍賽，才有機會登板。

自家打線上另一名重砲手奈勒本季敲出20轟，打擊率2成95、92分打點，生涯共計敲出104轟全壘打，是水手在進攻端重要的火力來源。然而，他近日因妻子即將生產而預計會缺席系列賽部份賽事。在投打強強缺陣的情況下，為水手隊在本系列賽增添不少變數。