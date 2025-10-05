快訊

MLB／佐佐木朗希火球為大谷守住勝利 誓言再贏1場回洛杉磯

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
佐佐木朗希9局下扮演「終結者」。 美聯社
道奇隊巨星大谷翔平季後賽初登板，先發6局失3分奪勝，佐佐木朗希9局下扮演「終結者」，順利季後賽首場救援成功，他說：「按照自己的節奏投球，想要再贏一場，然後回到洛杉磯。」

佐佐木朗希2日在外卡系列賽第2戰第9局登板，未被安打、投出兩次三振、未失分，但當時比數8：4，未有救援成功條件。

今天9局下再登板，佐佐木朗希用11球完成後援任務，其中9球好球，其中4球超過100英里，面對首名打者瑞爾穆托（J.T. Realmuto）第1球飆出最快101英里（162.5公里），最後用87英里快速指叉球讓他站著三振。

佐佐木朗希面對下一棒凱普勒（Max Kepler）雖被揮出二壘打，不過順利解決接下來兩名打者，幫助道奇5：3獲勝，季後賽首次救援成功。

過去在「2-2-1」分區系列賽在客場贏得第1戰的46隊，最後有34隊晉級，機率達73.9%，道奇處於有利局面；兩隊明天休兵，後天第2戰仍在費城進行，道奇推出史奈爾（Blake Snell）登板先發，費城人則由盧薩多（Jesus Luzardo）應戰，系列賽第3戰9日移師洛杉磯進行。

