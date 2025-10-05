MLB／佐佐木朗希冷靜關門！專注攻擊好球帶 美日生涯首次救援成功

洛杉磯道奇在分區系列賽首戰以逆轉之姿擊退費城人奪勝，近期在牛棚表現優異的23歲日籍投手佐佐木朗希（Roki Sasaki）被授以重任，在球隊2分領先情況下9局登板守成。

頂著敵營震耳欲聾的噓聲，佐佐木朗希雖被敲出2壘安打，仍送出1次三振，冷靜解決危機順利關門，拿下美日通職棒生涯首次救援成功。

值得一提的是，當時九局上半，道奇牛棚準備時間稍慢，場邊一度陷入混亂。正在打擊區的大谷翔平察覺情況，主動請求暫停，替後輩爭取時間。「我也嚇了一跳，不過剛好有跑者上壘，我就利用那段時間慢慢進入狀況。」佐佐木賽後回憶，感謝大谷在場上的即時支援。

佐佐木上場後首打席就面對費城強打瑞爾穆托（J.T. Realmuto），第一球飆出162公里的速球但偏離好球帶；接著連續兩顆160公里火球壓制打者，逼出界外球後，一記指叉球直接三振對方，大谷在板凳區也激動地比出「好球」手勢。

面對下一棒凱普勒（Max Kepler），佐佐木連投兩顆好球後，被掃向右外線形成二壘安打，讓對手燃起反攻氣勢，全場氣氛瞬間沸騰。然而佐佐木毫不慌亂，以外角低球讓卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）擊成二壘滾地球出局，隨後再讓史托特（Bryson Stott）打出界外飛球結束比賽，成功守住勝利。

「雖然這次只領先2分，比上次更緊張，但我能專注在好球帶內挑戰打者，結果很理想。」佐佐木朗希賽後與隊友擊掌慶祝，還被大谷用力拍頭祝賀。

佐佐木朗希用11球完成後援任務，其中有9球好球，其中4球超過100英里，最快達101英里（162.5公里）。

「後天還有比賽，希望我們能再贏一場，帶著連勝回洛杉磯。」這位年輕火球男用沉著的表現證明自己已具備終結者的風範，成為道奇牛棚最穩定的關門希望。