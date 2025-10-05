快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

MLB／守備恍神遭外界狠批 「西語老師」逆轉3分砲「道歉贖罪」

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇「西語老師」赫南德茲。 路透社
道奇「西語老師」赫南德茲。 路透社

道奇今在分區系列賽G1對上費城人，雖然比賽前半段處於劣勢，但靠著「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）在7局上一記3分砲，幫助球隊最終逆轉奪勝，也彌補他因守備瑕疵失分的窘境。

道奇本場比賽派出日籍巨星大谷翔平擔任先發，但他卻在2局下遭遇亂流，不僅投出保送，還接連被敲出安打和高飛犧牲打，單局失掉3分。

道奇在這個半局的掉分，除了大谷本身控球失準，也與守備發生瑕疵有關。當時費城人打者瑞爾穆托（J.T. Realmuto）在無人出局一、二壘有人時，逮住大谷紅中失投球，敲出一記右外野方向平飛安打，擔任右外野手的赫南德茲卻眼睜睜看著球慢慢滾到全壘打牆邊，沒有及時將球撿起回傳，反而是由中外野手帕赫斯（Andy Pages）追趕過來接球並回傳。

瑞爾穆托也靠著這記失誤，送回壘上兩名跑者率先取得2比0領先，他本人更一路跑上三壘，隨後靠著高飛犧牲打再添1分。

赫南德茲這記守備瑕疵使道奇掉更多分數，引發外界批評，《橙縣紀事報》記者普朗凱特（Bill Plunkett）表示：「看起來赫南德茲可以做得更多去攔下這顆球，並把瑞爾穆托限制在二壘。」

《TBS》球評法蘭柯爾（Jeff Francoeur）更坦言赫南德茲的守備表現差強人意，「從畫面上看來，赫南德茲似乎放棄了追球，最後是帕赫斯衝去撿球，也讓打者跑上三壘。我記得他在外卡賽第2戰也發生過漏接，他的防守明顯不如其他兩位外野手。」他補充。

雖然因守備瑕疵慘遭外界批評，但赫南德茲在比賽後段用手中的球棒「將功贖罪」，在7局上，他從費城人左投史特姆（Matt Strahm）手中轟出關鍵3分砲逆轉戰局。並靠著佐佐木朗希在比賽末局登板順利關門，終場道奇以5：3逆轉擊退費城人，在系列賽取得1：0領先。

「我只是想等一顆能攻擊的球，桑契斯今天真的投得很犀利，而史特姆的球多半會往上走，我就在找這樣的球。」赫南德茲在賽後訪問中說，「他把球投進好球帶，我全力揮擊，結果很棒。」

道奇 大谷翔平 赫南德茲

相關新聞

MLB／大谷季後賽首勝、朗希救援成功 道奇逆轉費城人奪首勝

道奇隊今天作客費城，展開5戰3勝制國聯分區系列賽首戰，大谷翔平生涯首次在季後賽登板，先發6局失3分繳出優質內容，道奇7局...

MLB／佐佐木朗希火球為大谷守住勝利 誓言再贏1場回洛杉磯

道奇隊巨星大谷翔平季後賽初登板，先發6局失3分奪勝，佐佐木朗希9局下扮演「終結者」，順利季後賽首場救援成功，他說：「按照...

MLB／守備恍神遭外界狠批 「西語老師」逆轉3分砲「道歉贖罪」

道奇今在分區系列賽G1對上費城人，雖然比賽前半段處於劣勢，但靠著「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）在7局上一記3分砲，幫助球隊最終逆轉奪勝，也彌補他因守備瑕疵失分的窘境。

MLB／才進牛棚就被強烈噓聲伺候 官網：大谷緊張不意味驚慌失措

大谷翔平今天在費城人隊主場爆滿45777名觀眾前頂住壓力，先發6局失3分奪下個人季後賽首勝，幫助道奇隊5：3贏得分區系列...

MLB／佐佐木朗希冷靜關門！專注攻擊好球帶 美日生涯首次救援成功

洛杉磯道奇在分區系列賽首戰以逆轉之姿擊退費城人奪勝，近期在牛棚表現優異的23歲日籍投手佐佐木朗希（Roki Sasaki）被授以重任，在球隊2分領先情況下9局登板守成。 頂著敵營震耳欲聾的噓聲，

MLB／赫南德茲3分砲逆轉戰局 大谷先發6局失3分有機會勝投

道奇隊巨星大谷翔平首次在季後賽登板，今天對費城人隊先發6局失3分，退場時5：3領先，有機會贏得生涯8年重要勝投。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。