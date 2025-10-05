MLB／守備恍神遭外界狠批 「西語老師」逆轉3分砲「道歉贖罪」

道奇今在分區系列賽G1對上費城人，雖然比賽前半段處於劣勢，但靠著「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）在7局上一記3分砲，幫助球隊最終逆轉奪勝，也彌補他因守備瑕疵失分的窘境。

道奇本場比賽派出日籍巨星大谷翔平擔任先發，但他卻在2局下遭遇亂流，不僅投出保送，還接連被敲出安打和高飛犧牲打，單局失掉3分。

道奇在這個半局的掉分，除了大谷本身控球失準，也與守備發生瑕疵有關。當時費城人打者瑞爾穆托（J.T. Realmuto）在無人出局一、二壘有人時，逮住大谷紅中失投球，敲出一記右外野方向平飛安打，擔任右外野手的赫南德茲卻眼睜睜看著球慢慢滾到全壘打牆邊，沒有及時將球撿起回傳，反而是由中外野手帕赫斯（Andy Pages）追趕過來接球並回傳。

瑞爾穆托也靠著這記失誤，送回壘上兩名跑者率先取得2比0領先，他本人更一路跑上三壘，隨後靠著高飛犧牲打再添1分。

赫南德茲這記守備瑕疵使道奇掉更多分數，引發外界批評，《橙縣紀事報》記者普朗凱特（Bill Plunkett）表示：「看起來赫南德茲可以做得更多去攔下這顆球，並把瑞爾穆托限制在二壘。」

《TBS》球評法蘭柯爾（Jeff Francoeur）更坦言赫南德茲的守備表現差強人意，「從畫面上看來，赫南德茲似乎放棄了追球，最後是帕赫斯衝去撿球，也讓打者跑上三壘。我記得他在外卡賽第2戰也發生過漏接，他的防守明顯不如其他兩位外野手。」他補充。

雖然因守備瑕疵慘遭外界批評，但赫南德茲在比賽後段用手中的球棒「將功贖罪」，在7局上，他從費城人左投史特姆（Matt Strahm）手中轟出關鍵3分砲逆轉戰局。並靠著佐佐木朗希在比賽末局登板順利關門，終場道奇以5：3逆轉擊退費城人，在系列賽取得1：0領先。

「我只是想等一顆能攻擊的球，桑契斯今天真的投得很犀利，而史特姆的球多半會往上走，我就在找這樣的球。」赫南德茲在賽後訪問中說，「他把球投進好球帶，我全力揮擊，結果很棒。」