MLB／才進牛棚就被強烈噓聲伺候 官網：大谷緊張不意味驚慌失措

大谷翔平今天在費城人隊主場爆滿45777名觀眾前頂住壓力，先發6局失3分奪下個人季後賽首勝，幫助道奇隊5：3贏得分區系列賽首勝；根據過去季後賽紀錄，在5戰3勝制搶下第1勝的球隊，晉級機率達72.4%，未來情勢對道奇有利。

大谷今天繳出優質內容，被揮出3支安打、出現1次保送，飆出9次三振；大聯盟官網指出，就算不是在費城人主場或季後賽，大谷往往會贏得敵隊球迷的讚賞。

官網指出，費城人球迷向來對客隊充滿敵意，大谷進牛棚熱身時就被強烈噓聲伺候，讓他大吃一驚，1局上站上打擊區被桑契斯（Cristopher Sanchez）3球三振，現場一片紅海更是高分貝歡呼聲。

大谷賽前承認季後賽首次登板有些緊張，官網認為費城人球迷也許想要利用這點，但正如比賽結果，大谷緊張並不意味著他很容易驚慌失措。

國聯本季雙冠王史瓦柏（Kyle Schwarber）4次打數掛零、吞下3次三振，大谷5局下用79英里讓他揮空三振，化解一、二壘有人危機時，在投手丘振臂喝采，季後賽初登板場飆出9K也是道奇投手第3好紀錄。

過去5戰3勝制季後賽搶下第1勝的156隊，最後有113隊晉級下一輪，機率達72.4%，現行「2-2-1」分區系列賽在客場贏得第1戰的46隊，也有34隊晉級，機率更是73.9%。