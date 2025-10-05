快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平在費城人隊主場爆滿45777名觀眾前頂住壓力，先發6局失3分奪下個人季後賽首勝。 路透社
大谷翔平今天在費城人隊主場爆滿45777名觀眾前頂住壓力，先發6局失3分奪下個人季後賽首勝，幫助道奇隊5：3贏得分區系列賽首勝；根據過去季後賽紀錄，在5戰3勝制搶下第1勝的球隊，晉級機率達72.4%，未來情勢對道奇有利。

大谷今天繳出優質內容，被揮出3支安打、出現1次保送，飆出9次三振；大聯盟官網指出，就算不是在費城人主場或季後賽，大谷往往會贏得敵隊球迷的讚賞。

官網指出，費城人球迷向來對客隊充滿敵意，大谷進牛棚熱身時就被強烈噓聲伺候，讓他大吃一驚，1局上站上打擊區被桑契斯（Cristopher Sanchez）3球三振，現場一片紅海更是高分貝歡呼聲。

大谷賽前承認季後賽首次登板有些緊張，官網認為費城人球迷也許想要利用這點，但正如比賽結果，大谷緊張並不意味著他很容易驚慌失措。

國聯本季雙冠王史瓦柏（Kyle Schwarber）4次打數掛零、吞下3次三振，大谷5局下用79英里讓他揮空三振，化解一、二壘有人危機時，在投手丘振臂喝采，季後賽初登板場飆出9K也是道奇投手第3好紀錄。

過去5戰3勝制季後賽搶下第1勝的156隊，最後有113隊晉級下一輪，機率達72.4%，現行「2-2-1」分區系列賽在客場贏得第1戰的46隊，也有34隊晉級，機率更是73.9%。

費城人 道奇 Kyle Schwarber

相關新聞

MLB／大谷季後賽首勝、朗希救援成功 道奇逆轉費城人奪首勝

道奇隊今天作客費城，展開5戰3勝制國聯分區系列賽首戰，大谷翔平生涯首次在季後賽登板，先發6局失3分繳出優質內容，道奇7局...

MLB／赫南德茲3分砲逆轉戰局 大谷先發6局失3分有機會勝投

道奇隊巨星大谷翔平首次在季後賽登板，今天對費城人隊先發6局失3分，退場時5：3領先，有機會贏得生涯8年重要勝投。

MLB／小葛雷諾季後賽首轟出爐 藍鳥狂電洋基ALDS開紅盤

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr. ）首局轟出陽春砲，生涯季後賽第1支全壘打出爐，全場4打數...

MLB／釀酒人重創小熊奪NLDS首勝 喬里歐創罕見紀錄卻傷退

釀酒人隊開路先鋒喬里歐（Jackson Chourio）今天在國聯分區系列賽（NLDS）首戰火力全開，3打數3安打、攻下...

MLB／才進牛棚就被強烈噓聲伺候 官網：大谷緊張不意味驚慌失措

大谷翔平今天在費城人隊主場爆滿45777名觀眾前頂住壓力，先發6局失3分奪下個人季後賽首勝，幫助道奇隊5：3贏得分區系列...

2025MLB季後賽賽程與比分 大谷勝投、藍鳥、釀酒人分區系列賽搶首勝

大聯盟季後賽12強出爐，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，和上季不同必須多打一輪外卡系列賽，想要完成世界大賽二連霸，要搶下13勝才能如願。 國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列

