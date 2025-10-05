快訊

MLB／大谷季後賽首勝、朗希救援成功 道奇逆轉費城人奪首勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平季後賽初登板奪勝。 美聯社
大谷翔平季後賽初登板奪勝。 美聯社

道奇隊今天作客費城，展開5戰3勝制國聯分區系列賽首戰，大谷翔平生涯首次在季後賽登板，先發6局失3分繳出優質內容，道奇7局上靠赫南德茲（Teoscar Hernandez）3分砲逆轉戰局，終場以5：3擊敗費城人隊，今年季後賽3連勝，大谷季後賽初登板奪勝。

大谷投打二刀流，成為大聯盟史上首位在季後賽擔任第1棒的投手，他用89球完成6局任務，被揮出3支安打、出現1次保送，飆出9次三振，最快球速達101.4英里（約163.2公里），優質先發奪下生涯8年意義重大的一勝，打擊則是4次打數都被三振、獲保送1次。

大谷2局下被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）揮出兩分打點三壘打，再因貝德（Harrison Bader）高飛犧牲打失1分，處於0：3落後。

道奇打線面對費城人先發投手桑契斯（Cristopher Sanchez），前5局一路掛零，6局上靠E‧赫南德茲（Enrique Hernandez）二壘打追回兩分，7局上T‧赫南德茲（Teoscar Hernandez）從費城人中繼投手史特姆（Matt Strahm）的手中轟出3分砲，道奇超前兩分，維持優勢到比賽結束。

大谷退場後，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）中繼1.2局、維西亞（Alex Vesia）後援0.1局、佐佐木朗希接手第9局都未失分，道奇終場以兩分之差獲勝；佐佐木朗希投1局被揮出1支安打、三振1次，季後賽首場救援成功到手。

佐佐木朗希成功關門，美日生涯首度獲得救援成功。 路透社
佐佐木朗希成功關門，美日生涯首度獲得救援成功。 路透社

大谷效力天使、道奇一共8個球季，例行賽100場先發投出39勝20敗、防禦率3，今天首次在季後賽登板先發，為道奇投出重要勝利，從去年世界大賽封王戰至今，締造跨季4連勝紀錄。

