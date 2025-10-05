MLB／赫南德茲3分砲逆轉戰局 大谷先發6局失3分有機會勝投

大聯盟季後賽12強出爐，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，和上季不同必須多打一輪外卡系列賽，想要完成世界大賽二連霸，要搶下13勝才能如願。 國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列

2025-10-05 08:00