MLB／赫南德茲3分砲逆轉戰局 大谷先發6局失3分有機會勝投
道奇隊巨星大谷翔平首次在季後賽登板，今天對費城人隊先發6局失3分，退場時5：3領先，有機會贏得生涯8年重要勝投。
大谷用89球完成6局任務，被揮出3支安打、出現1次保送，飆出9次三振，繳出優質先發。
大谷2局下被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）揮出兩分打點三壘打，再因貝德（Harrison Bader）高飛犧牲打失1分，處於0：3落後。
道奇打線面對費城人先發投手桑契斯（Cristopher Sanchez），前5局未攻下分數，6局上靠E‧赫南德茲（Enrique Hernandez）二壘打追回兩分，7局上T‧赫南德茲（Teoscar Hernandez）從費城人中繼投手史特姆（Matt Strahm）的手中轟出3分砲，道奇超前兩分。
大谷效力天使、道奇一共8個球季，今天首次在季後賽擔任投手，帶著優質表現退場。
