MLB／釀酒人重創小熊奪NLDS首勝 喬里歐創罕見紀錄卻傷退

釀酒人隊開路先鋒喬里歐（Jackson Chourio）今天在國聯分區系列賽（NLDS）首戰火力全開，3打數3安打、攻下3分打點，國聯勝投王培洛塔（Freddy Peralta）先發5.2局失兩分奪勝，釀酒人終場以9：3擊敗小熊隊，奪下5戰3勝制系列賽首勝。

培洛塔開賽第4球就被小熊開路先鋒布許（Michael Busch）轟出全壘打，釀酒人1局下火力全開，足足打了11人次，以5支安打、2次保送，加上小熊內野守備失誤，攻下6分奠定勝基。

釀酒人前3棒連續揮出二壘打，喬里歐不但跑回追平分，而且單局出現兩支安打，第2安攻下兩分打點，幫助球隊擴大到6：1領先。

釀酒人2局下又打了一輪，以5支安打、1次保送攻下3分，拉大到9：1領先，喬里歐內野安打攻下1分打點，成為史上首位在季後賽前兩局內出現3安的球員，但跑壘造成右腿不適，被迫提前退場。

小熊6局上靠哈普（Ian Happ）陽春砲追回1分，8局上霍納（Nico Hoerner）也轟出陽春砲，終場仍以6分之差落敗。

隊友火力全開，全場出現13支安打，培洛塔用95球完成5.2局任務，被揮出4支安打，挨兩轟失兩分，飆出9次三振，奪下個人生涯季後賽首勝。

喬里歐賽後接受核磁共振檢查，釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）擔心他的傷勢「可能是毀滅性的」，但喬里歐很樂觀說：「身體感覺很好，準備繼續打拚。」