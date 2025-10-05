快訊

MLB／小葛雷諾季後賽首轟出爐 藍鳥狂電洋基ALDS開紅盤

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。 美聯社
藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。 美聯社

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）首局轟出陽春砲，生涯季後賽第1支全壘打出爐，全場4打數3安打、攻下兩分打點，幫助藍鳥10：1大勝洋基隊，在5戰3勝制在美聯分區系列賽（ALDS）首戰開紅盤，終止季後賽跨季7連敗。

藍鳥主場近3年第1場季後賽，也是繼2016年再打分區系列賽，湧進爆滿44655人觀戰，小葛雷諾1局下面對洋基先發投手希爾（Luis Gil），逮中90英里變速球，轟成左外野方向367英尺陽春砲，成為致勝一擊。

小葛雷諾在2020、22、23年都打外卡系列賽，合計6場比賽22次打數只有3支安打、打擊率1成36，從未嘗過季後賽勝利，今天終於開張。

藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）投5.2局，只被揮出4支安打、失1分，奪下生涯季後賽首勝，終止2連敗。

洋基今天動用6名投手，被揮出14支安打，包括3支全壘打，面對藍鳥5名投手只有6支安打；吉爾前兩局都挨轟，2局下又被柯克（Alejandro Kirk）轟出陽春砲，只投2.2局失兩分吞敗。

藍鳥打完前6局2：1領先，7、8局下打爆洋基牛棚，各得4分擴大領先局面，洋基大勢已去，柯克8局下追加陽春砲，締造單場雙響砲紀錄，藍鳥終場以9分之差獲勝，拿下近9年首場季後賽勝利，上次贏球紀錄是2016年美聯冠軍戰，當時1勝4敗遭守護者隊前身印地安人隊淘汰。

美聯打擊王「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數2安打、吞下1次三振，也是洋基唯一出現兩支安打的球員。

藍鳥 洋基

相關新聞

MLB／釀酒人重創小熊奪NLDS首勝 喬里歐創罕見紀錄卻傷退

釀酒人隊開路先鋒喬里歐（Jackson Chourio）今天在國聯分區系列賽（NLDS）首戰火力全開，3打數3安打、攻下...

MLB／上次無安打令人震驚！ 費城人教頭直呼打敗大谷「極為困難」

國聯分區系列賽明天登場，道奇隊派出大谷翔平與費城人隊交手，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）回憶起上次對戰，大谷投出5局無安打比賽令人震驚。 大谷翔平今年9月17日登板對費城人，5局用

MLB／遊騎兵找舒馬克接兵符 大谷前搭檔鈴木清面試巨人教頭

遊騎兵隊70歲老教頭波奇（Bruce Bochy）交出兵符後，球隊今天宣布與45歲前馬林魚隊教頭舒馬克（Skip Schumaker）簽下4年合約。 舒馬克曾在2023和2024年職掌馬林魚兵符，2

MLB／洋基遭藍鳥球評嗆「爛球隊」布恩回擊：我們非常強

藍鳥隊分析師馬丁尼茲（Buck Martinez）上個月開嗆洋基隊是爛球隊，如今兩隊將在分區系列賽正面交鋒，洋基總教練布恩（Aaron Boone）也反駁馬丁尼茲的言論。 9月9日藍鳥與太空人隊

MLB／洋基對藍鳥輪值出爐！ G1先發希爾：斯萊特勒激勵全隊

洋基隊即將在分區系列賽與藍鳥隊交手，G1將推出2024年新人王希爾（Luis Gil）先發，華倫（Will Warren）在牛棚備戰，G2至G4將依序推出弗里德（Max Fried）、洛登（Carlo

