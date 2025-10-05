MLB／小葛雷諾季後賽首轟出爐 藍鳥狂電洋基ALDS開紅盤

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）首局轟出陽春砲，生涯季後賽第1支全壘打出爐，全場4打數3安打、攻下兩分打點，幫助藍鳥10：1大勝洋基隊，在5戰3勝制在美聯分區系列賽（ALDS）首戰開紅盤，終止季後賽跨季7連敗。

藍鳥主場近3年第1場季後賽，也是繼2016年再打分區系列賽，湧進爆滿44655人觀戰，小葛雷諾1局下面對洋基先發投手希爾（Luis Gil），逮中90英里變速球，轟成左外野方向367英尺陽春砲，成為致勝一擊。

小葛雷諾在2020、22、23年都打外卡系列賽，合計6場比賽22次打數只有3支安打、打擊率1成36，從未嘗過季後賽勝利，今天終於開張。

藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）投5.2局，只被揮出4支安打、失1分，奪下生涯季後賽首勝，終止2連敗。

洋基今天動用6名投手，被揮出14支安打，包括3支全壘打，面對藍鳥5名投手只有6支安打；吉爾前兩局都挨轟，2局下又被柯克（Alejandro Kirk）轟出陽春砲，只投2.2局失兩分吞敗。

藍鳥打完前6局2：1領先，7、8局下打爆洋基牛棚，各得4分擴大領先局面，洋基大勢已去，柯克8局下追加陽春砲，締造單場雙響砲紀錄，藍鳥終場以9分之差獲勝，拿下近9年首場季後賽勝利，上次贏球紀錄是2016年美聯冠軍戰，當時1勝4敗遭守護者隊前身印地安人隊淘汰。

美聯打擊王「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數2安打、吞下1次三振，也是洋基唯一出現兩支安打的球員。