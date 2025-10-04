MLB／上次無安打令人震驚！ 費城人教頭直呼打敗大谷「極為困難」

國聯分區系列賽明天登場，道奇隊派出大谷翔平與費城人隊交手，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）回憶起上次對戰，大谷投出5局無安打比賽令人震驚。

大谷翔平今年9月17日登板對費城人，5局用68球，未被敲出任何安打並送出5次三振。費城人總教練湯姆森受訪時直言：「那場比賽可能是他本季最出色的一次先發，簡直令人震驚。那天的大谷展現出力量與控球的完美結合。投大量好球，均速98英里，變化球也都遠超平均水準，如果他再次展現出那樣的投球，要擊敗他會極為困難。」

儘管如此，湯姆森仍強調球隊心態沒問題：「我們的球員動力十足，無論對手是誰，目標都是讓先發投手盡快退場，不能太被動，這樣才能逼他們增加投球數。」

費城人當家捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）受訪時表示，「兩隊實力不分上下，我們這支球隊人才濟濟，也是史上最強陣容之一。」

瑞爾穆托盛讚大谷，「大家都說他的投球機制很出色，能巧妙掌控平衡並戲弄打者，速球很強，變化球也犀利，這場比賽肯定會非常困難。」