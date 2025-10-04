MLB／遊騎兵找舒馬克接兵符 大谷前搭檔鈴木清面試巨人教頭

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
前馬林魚總教練舒馬克接任遊騎兵總教練。 路透
遊騎兵隊70歲老教頭波奇（Bruce Bochy）交出兵符後，球隊今天宣布與45歲前馬林魚隊教頭舒馬克（Skip Schumaker）簽下4年合約。

舒馬克曾在2023和2024年職掌馬林魚兵符，2023年戰績84勝78敗闖進季後賽，奪下國聯年度最佳教練。

去年11月遊騎兵聘請舒馬克擔任高級顧問，如今接任總教練，遊騎兵總裁楊恩（Chris Young）發聲明表示，「很開心宣布這項升遷，由舒馬克在休息室領導這支球隊。」

巨人隊季後也和總教練梅爾文（Bob Melvin）分道揚鑣，總管波西（Buster Posey）表示，不會找恩師波奇回鍋。

大谷翔平(左)、鈴木清(右)。 美聯社
根據《舊金山紀事報》報導，前大聯盟日裔美籍捕手鈴木清（Kurt Suzuki）預計今天與巨人隊進行面試。鈴木清16年職業生涯效力過運動家、雙城、國民、勇士與天使隊，曾與大谷翔平同隊兩年。

現年42歲的鈴木清以充滿活力與正面態度聞名，目前在天使擔任特別顧問，同時也是雙城隊新任總教練的潛在人選。

