MLB／洋基遭藍鳥球評嗆「爛球隊」布恩回擊：我們非常強
藍鳥隊分析師馬丁尼茲（Buck Martinez）上個月開嗆洋基隊是爛球隊，如今兩隊將在分區系列賽正面交鋒，洋基總教練布恩（Aaron Boone）也反駁馬丁尼茲的言論。
9月9日藍鳥與太空人隊之戰轉播至第7局時，藍鳥分析師馬丁尼茲突然批評洋基，「你知道的，洋基不是好球隊，我不在乎他們的戰績，他們暴投很多，守備犯不少錯，跑壘也不行。如果他們打不出全壘打，基本上就沒有贏的機會。」
在那之後洋基打出16勝5敗佳績，外卡系列賽3戰淘汰紅襪隊。布恩今天在記者會回應批評，「和某些想法相反，我們是一支非常強的球隊。我知道馬丁尼茲有他的看法，而我只是對那些話回應。他說得不對，但不重要，我們要做的就是上場比賽表現出來，這是所有季後賽球隊必須做到的。」
藍鳥本季對洋基取得8勝5敗優勢，因此有球迷戲稱藍鳥是洋基的爸爸。兩隊從未在季後賽交手過，布恩也預言比賽氣氛一定非常熱烈，「這裡氣氛一向很棒，我們也在這裡打過很多重要的例行賽，知道球迷有多熱情。我預期明天比賽會更為瘋狂，畢竟他們一直在等外卡系列賽結束。這正是我們球員喜歡也期待的環境，我相信這會是非常有趣的系列賽。」
FB留言