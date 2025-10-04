MLB／洋基對藍鳥輪值出爐！ G1先發希爾：斯萊特勒激勵全隊

洋基隊即將在分區系列賽與藍鳥隊交手，G1將推出2024年新人王希爾（Luis Gil）先發，華倫（Will Warren）在牛棚備戰，G2至G4將依序推出弗里德（Max Fried）、洛登（Carlos Rodón）、斯萊特勒（Cam Schlittler）。

藍鳥尚未公布先發輪值，但首戰預計推派王牌高斯曼（Kevin Gausman）迎戰。洋基總教練布恩（Aaron Boone）公布希爾是G1先發，「我覺得希爾已經準備好了，現在正是他出場的時候，我們決定先讓華倫留在牛棚，而我們覺得希爾整裝待發了。」

昨天洋基新秀斯萊特勒繳出8局0失分0保送12K的史詩級表現，洋基總教練布恩形容，「這場比賽會在我們消失後，仍然被人們談論。」

希爾也被斯萊特勒的表現激勵，「天啊，那真的太讓人印象深刻了，他這麼年輕就有那樣的表現，我覺得那激勵整支球隊，讓大家更有動力向前拚戰。」

希爾因背闊肌拉傷缺席4個月，8月3日復出後4勝1敗，防禦率3.32，不過控球、球速和進階數據都退步明顯。希爾受訪時坦言，「受傷的過程總是很辛苦，永遠不會希望受傷，這些事總是意外發生。不過我現在感覺非常好，重要的是，今天能站在季後賽舞台上，我會全力以赴。」

希爾承認為了控球而壓低球速，季後賽他會再提升，「我現在終於感覺自己達到100%狀態，現在就只有一件事，全力拚戰。」