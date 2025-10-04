MLB／柏伊德中3日再扛分區戰先發 小熊教頭：他一直在問

闖進國聯分區系列賽的小熊隊決定將首戰先發交給柏伊德（Matthew Boyd），這也將是他本季首次「中三日」登板，總教練康索（Craig Counsell）澄清是他自己想要投的，「他一直在問。」

柏伊德在美國時間9月30日的外卡系列賽首戰先發，4.1局投了58球、丟掉1分無關勝敗，而晉級後小熊隊將在10月4日展開與釀酒人隊的系列賽，柏伊德只休息3天再次扛先發。

康索表示，球隊今天訓練後有再確認柏伊德狀態才宣布此事，「上一場投球量不大，如果他投了6局或90球，我們是不會考慮這件事。但我想他在上一場走回休息區的時候就已經在想這件事，他一直在問。」

柏伊德上一次休息3天登板已經是2022年10月1日，而在短休息天數先發更要追溯到2017年8月22日，過去三次短休息天數登板的比賽，他總共投了15.1局、防禦率4.70、被上壘率1.304。

10月2日小熊隊擊敗教士隊晉級的那一天，柏伊德第9局就曾在牛棚熱身，就如同他過去在先發與先發之間的準備一樣，「他準備好要上場了，這就說明了一切。」康索說。

而接下來小熊隊預計讓今永昇太扛起第2戰先發、泰隆（Jameson Taillon）第3戰先發，柏伊德在第4戰登板將是正常的休息4天。