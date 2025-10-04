聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／柏伊德中3日再扛分區戰先發 小熊教頭：他一直在問
闖進國聯分區系列賽的小熊隊決定將首戰先發交給柏伊德（Matthew Boyd），這也將是他本季首次「中三日」登板，總教練康索（Craig Counsell）澄清是他自己想要投的，「他一直在問。」
柏伊德在美國時間9月30日的外卡系列賽首戰先發，4.1局投了58球、丟掉1分無關勝敗，而晉級後小熊隊將在10月4日展開與釀酒人隊的系列賽，柏伊德只休息3天再次扛先發。
康索表示，球隊今天訓練後有再確認柏伊德狀態才宣布此事，「上一場投球量不大，如果他投了6局或90球，我們是不會考慮這件事。但我想他在上一場走回休息區的時候就已經在想這件事，他一直在問。」
柏伊德上一次休息3天登板已經是2022年10月1日，而在短休息天數先發更要追溯到2017年8月22日，過去三次短休息天數登板的比賽，他總共投了15.1局、防禦率4.70、被上壘率1.304。
10月2日小熊隊擊敗教士隊晉級的那一天，柏伊德第9局就曾在牛棚熱身，就如同他過去在先發與先發之間的準備一樣，「他準備好要上場了，這就說明了一切。」康索說。
而接下來小熊隊預計讓今永昇太扛起第2戰先發、泰隆（Jameson Taillon）第3戰先發，柏伊德在第4戰登板將是正常的休息4天。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言