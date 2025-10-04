快訊

MLB／大都會232億簽索托打不進季後賽 費城人外野手酸：有點驚訝

聯合新聞網／ 綜合報導
團隊薪資3.38億美元的大都會隊本季無緣季後賽，費城人隊外野手卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）忍不住嘲諷同區對手。

大都會休賽季以13年7.65億美元（約新台幣232億）天價合約簽下索托（Juan Soto），儘管索托表現可圈可點，但大都會6月13日後戰績僅38勝55敗，8月2日還是國聯東區龍頭的大都會，賽季結束竟落後費城人13場勝差，還無緣季後賽。

卡斯特蘭諾斯昨天上節目時忍不住嘲諷，「當一支球隊砸7.65億美元簽下一個球員，卻還是沒進季後賽，你多少會有點驚訝。我不知道該不該說驚訝，畢竟棒球很難，這也不是在嗆誰，但通常有這種等級的補強，球隊表現會比之前更好。」

索托季初表現不佳，但最後單季43轟、38盜壘成功都創個人生涯新高，OPS值高達0.921。

