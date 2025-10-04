MLB／如何對付賈吉？藍鳥教頭準備好四根手指

藍鳥隊在美聯分區系列賽要對上洋基隊，如何解決賈吉（Aaron Judge）是無法避開的難題，如果有需要，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）準備好比出四根手指。

賈吉打擊率3成31、上壘率4成57與長打率0.688都是大聯盟第一，整季敲出53支全壘打，對上藍鳥隊的13場比賽成績則是打擊率3成25、3轟，OPS（整體攻擊指數）1.118。

「你絕對會隨時注意他在哪個棒次，也非常尊敬他本季的表現。」史奈德今天受訪時表示，要讓賈吉0安打不切實際，藍鳥的策略會著重在讓賈吉變成「一般人」。

其中一項是故意四壞，賈吉本季對藍鳥隊共被保送15次，其中7次是故意四壞，史奈德說：「我在紐約保送他的時候常常被噓，有時候就連在自家主場也會被噓，作為球迷我也能理解。」

藍鳥首戰先發投手高斯曼（Kevin Gausman）也理解球隊計畫，「如果是比賽後段，壘包又有空位，我們很可能會選擇保送他，這就是大咖打者的本質。他是那種可以靠一棒贏球的選手，是聯盟最好的球員之一。」

高斯曼的決定也可以理解，賈吉生涯對高斯曼的成績是打擊率3成54、6轟，OPS（整體攻擊指數）1.283，61打席中有19次三振。

「他真的比其他打者高大太多。」高斯曼笑說：「他能打到一些其他選手打不到的球，甚至沒打紮實也能把球扛出牆外，他就是這麼猛。對付他，你必須要投得更好。如果壘上有人，那更得小心，因為他只要一棒揮出去，就能瞬間打爆比賽。」