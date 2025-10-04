快訊

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

發電機冒煙...北車附近上午大停電！ 民眾被困電梯「影響約700戶」

公所誤發烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！這天起共要240人

MLB／如何對付賈吉？藍鳥教頭準備好四根手指

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
藍鳥例行賽就敬遠賈吉7次，季後賽也不會讓他有太多好球打。 路透
藍鳥例行賽就敬遠賈吉7次，季後賽也不會讓他有太多好球打。 路透

藍鳥隊在美聯分區系列賽要對上洋基隊，如何解決賈吉（Aaron Judge）是無法避開的難題，如果有需要，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）準備好比出四根手指。

賈吉打擊率3成31、上壘率4成57與長打率0.688都是大聯盟第一，整季敲出53支全壘打，對上藍鳥隊的13場比賽成績則是打擊率3成25、3轟，OPS（整體攻擊指數）1.118。

「你絕對會隨時注意他在哪個棒次，也非常尊敬他本季的表現。」史奈德今天受訪時表示，要讓賈吉0安打不切實際，藍鳥的策略會著重在讓賈吉變成「一般人」。

其中一項是故意四壞，賈吉本季對藍鳥隊共被保送15次，其中7次是故意四壞，史奈德說：「我在紐約保送他的時候常常被噓，有時候就連在自家主場也會被噓，作為球迷我也能理解。」

藍鳥首戰先發投手高斯曼（Kevin Gausman）也理解球隊計畫，「如果是比賽後段，壘包又有空位，我們很可能會選擇保送他，這就是大咖打者的本質。他是那種可以靠一棒贏球的選手，是聯盟最好的球員之一。」

高斯曼的決定也可以理解，賈吉生涯對高斯曼的成績是打擊率3成54、6轟，OPS（整體攻擊指數）1.283，61打席中有19次三振。

「他真的比其他打者高大太多。」高斯曼笑說：「他能打到一些其他選手打不到的球，甚至沒打紮實也能把球扛出牆外，他就是這麼猛。對付他，你必須要投得更好。如果壘上有人，那更得小心，因為他只要一棒揮出去，就能瞬間打爆比賽。」

賈吉 藍鳥 洋基

延伸閱讀

MLB／資深雜誌MVP不是賈吉、大谷！ 水手重砲羅利獲獎

MLB／漏接賈吉平凡的飛球！紅襪2大隱形失誤成不敵洋基關鍵

一是史詩打擊王、另一是捕手歷史新頁 美聯MVP最激烈爭奪戰

MLB／洋基發文：由你當法官！聲援賈吉拼美聯MVP「連二拉二」

相關新聞

MLB／大谷季後賽首度二刀流好興奮 說費城「起司牛肉三明治好吃」

大谷翔平明天將在5戰3勝制的分區系列賽為道奇隊打頭陣，面對費城人隊，這也是他首度在大聯盟季後賽啟動二刀流，讓他直言很期待...

MLB／道奇分區戰先發輪值出爐 克蕭進入名單牛棚待命

道奇隊國聯分區系列賽輪值出爐，先前已經宣告明天首戰交給大谷翔平外，第二場史奈爾（Blake Snell）、第三場山本由伸...

MLB／佐佐木朗希找回自信 學長大谷只說：趕快給我上去投球啊

日本投手佐佐木朗希轉戰美職的第一年曾一度受困，但在道奇隊讓他先轉任牛棚投手後找回自信，而學長大谷翔平沒有特別多說什麼，只...

MLB／如何對付賈吉？藍鳥教頭準備好四根手指

藍鳥隊在美聯分區系列賽要對上洋基隊，如何解決賈吉（Aaron Judge）是無法避開的難題，如果有需要，藍鳥總教練史奈德...

MLB／費城人預計連3左投先發好罕見 前一次也是16年前的自己

費城人隊在分區系列賽迎戰衛冕冠軍道奇隊，系列賽前3戰先發投手出牌可能都打出左投，寫下罕見案例，一旦成真，將是2000年以...

MLB／資深雜誌MVP不是賈吉、大谷！ 水手重砲羅利獲獎

美國資深雜誌《棒球文摘》今天公布2025年MVP得主，水手隊60轟捕手羅利（Cal Raleigh）奪下，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）第2，道奇隊大谷翔平只排第3。 《棒球文摘》

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。