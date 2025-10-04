快訊

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

苗栗隨機殺人可望逃死？7年前牙醫父被殺…兒：司法就是保護加害人

日本機場驚險一幕！旅客行李險遭陌生女子推走「我在旁邊也敢動」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／費城人預計連3左投先發好罕見 前一次也是16年前的自己

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
費城人系列賽前3戰先發投手出牌可能都打出左投，預期會是桑契斯、蘇亞雷斯與盧札多。 美聯社、法新社
費城人系列賽前3戰先發投手出牌可能都打出左投，預期會是桑契斯、蘇亞雷斯與盧札多。 美聯社、法新社

費城人隊在分區系列賽迎戰衛冕冠軍道奇隊，系列賽前3戰先發投手出牌可能都打出左投，寫下罕見案例，一旦成真，將是2000年以來的第二例，前一次來自2009年費城人。

費城人本季陣中共有4位10勝級投手，但唯一右投惠勒（Zack Wheeler）8月因靜脈型胸廓出口症候群動刀，本季報銷，另外3人都是左投。費城人確定在首戰推派桑契斯（Cristopher Sánchez），至於接下來的輪值安排，總教練湯姆森（Rob Thomson）先不公布，但一般預料將是蘇亞雷斯（Ranger Suárez）、盧札多（Jesús Luzardo）。

如果成真，將是大聯盟近16年來首度有球隊在展開季後賽的前3戰都使用左投先發，前一例已要追溯到2009年，同樣是費城人，當時分區系列賽面對洛磯隊，前3戰依序為克里夫李（Cliff Lee）、漢默斯（Cole Hamels）、哈普（J.A. Happ），而這也是2000年後唯一案例。

球隊通常會避免讓對手連續對戰相同慣用手的先發投手，連3左投的安排非常罕見，但湯姆森說3人的型態還是不太一樣，盧札多屬於強力型，蘇亞雷斯則是偏向技巧型，「我認為他們是兩種不同投手，所以應該沒有相同形態投手連續登板的問題，我可以接受這項安排。」似乎意識到自己洩漏了很多，湯姆森趕緊補上：「我是說，如果我們這樣安排的話。」

捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）也同意，「不管在球路、球威上，我們的左投都是截然不同型態的投手，使用不同球路、有不同球速，我知道他們都是左投，但他們面對打者的攻擊模式不同，我不認為這會是挑戰。」

道奇MVP三連星中大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）為左打，儘管兩人面對左投的數據也是聯盟前段班，但瑞爾穆托也說出一句大實話，「他們面對左投打得很好（very good），但他們面對右投時更是菁英（elite）。」

費城人 道奇

延伸閱讀

費城人看好度超越道奇！三巨投領軍直指世界大賽冠軍

MLB／蘇亞雷斯第49轟助水手不用打外卡賽 再1轟破大聯盟紀錄

MLB／水手重砲炸裂第47轟 「50轟俱樂部」有望刷新單季人數紀錄

MLB／重砲蘇亞雷斯被交易到水手後迷航 但球隊戰績顯著提升

相關新聞

MLB／大谷季後賽首度二刀流好興奮 說費城「起司牛肉三明治好吃」

大谷翔平明天將在5戰3勝制的分區系列賽為道奇隊打頭陣，面對費城人隊，這也是他首度在大聯盟季後賽啟動二刀流，讓他直言很期待...

MLB／道奇分區戰先發輪值出爐 克蕭進入名單牛棚待命

道奇隊國聯分區系列賽輪值出爐，先前已經宣告明天首戰交給大谷翔平外，第二場史奈爾（Blake Snell）、第三場山本由伸...

MLB／資深雜誌MVP不是賈吉、大谷！ 水手重砲羅利獲獎

美國資深雜誌《棒球文摘》今天公布2025年MVP得主，水手隊60轟捕手羅利（Cal Raleigh）奪下，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）第2，道奇隊大谷翔平只排第3。 《棒球文摘》

MLB／佐佐木朗希找回自信 學長大谷只說：趕快給我上去投球啊

日本投手佐佐木朗希轉戰美職的第一年曾一度受困，但在道奇隊讓他先轉任牛棚投手後找回自信，而學長大谷翔平沒有特別多說什麼，只...

MLB／費城人預計連3左投先發好罕見 前一次也是16年前的自己

費城人隊在分區系列賽迎戰衛冕冠軍道奇隊，系列賽前3戰先發投手出牌可能都打出左投，寫下罕見案例，一旦成真，將是2000年以...

MLB／神之右手喊「讓洋基看誰是爹地」球迷朝聖：波士頓現在有新爸爸

「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）今天賽前發文向紅襪隊喊話打敗洋基隊，結果紅襪隊慘遭洋基新秀斯萊特勒（Cam Schlittler）完全封鎖，終場以0：4被完封，無緣挺進分區系列賽，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。