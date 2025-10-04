MLB／費城人預計連3左投先發好罕見 前一次也是16年前的自己

費城人隊在分區系列賽迎戰衛冕冠軍道奇隊，系列賽前3戰先發投手出牌可能都打出左投，寫下罕見案例，一旦成真，將是2000年以來的第二例，前一次來自2009年費城人。

費城人本季陣中共有4位10勝級投手，但唯一右投惠勒（Zack Wheeler）8月因靜脈型胸廓出口症候群動刀，本季報銷，另外3人都是左投。費城人確定在首戰推派桑契斯（Cristopher Sánchez），至於接下來的輪值安排，總教練湯姆森（Rob Thomson）先不公布，但一般預料將是蘇亞雷斯（Ranger Suárez）、盧札多（Jesús Luzardo）。

如果成真，將是大聯盟近16年來首度有球隊在展開季後賽的前3戰都使用左投先發，前一例已要追溯到2009年，同樣是費城人，當時分區系列賽面對洛磯隊，前3戰依序為克里夫李（Cliff Lee）、漢默斯（Cole Hamels）、哈普（J.A. Happ），而這也是2000年後唯一案例。

球隊通常會避免讓對手連續對戰相同慣用手的先發投手，連3左投的安排非常罕見，但湯姆森說3人的型態還是不太一樣，盧札多屬於強力型，蘇亞雷斯則是偏向技巧型，「我認為他們是兩種不同投手，所以應該沒有相同形態投手連續登板的問題，我可以接受這項安排。」似乎意識到自己洩漏了很多，湯姆森趕緊補上：「我是說，如果我們這樣安排的話。」

捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）也同意，「不管在球路、球威上，我們的左投都是截然不同型態的投手，使用不同球路、有不同球速，我知道他們都是左投，但他們面對打者的攻擊模式不同，我不認為這會是挑戰。」

道奇MVP三連星中大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）為左打，儘管兩人面對左投的數據也是聯盟前段班，但瑞爾穆托也說出一句大實話，「他們面對左投打得很好（very good），但他們面對右投時更是菁英（elite）。」