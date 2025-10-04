MLB／佐佐木朗希找回自信 學長大谷只說：趕快給我上去投球啊

日本投手佐佐木朗希轉戰美職的第一年曾一度受困，但在道奇隊讓他先轉任牛棚投手後找回自信，而學長大谷翔平沒有特別多說什麼，只對佐佐木朗希說：「趕快給我上去投球啊。」

佐佐木朗希來到道奇隊後一開始先發登板狀況不佳，隨後因肩膀傷勢下小聯盟調整，並在球季尾聲轉型為牛棚，在季後賽外卡系列賽第二戰登板關門，第9局用11球投出三上三下，最快球速高達101.4英里（約163.2公里）。

在國聯分區系列賽前的記者會上，佐佐木朗希表示，上一次是自己第一次經歷季後賽，「能在第九局、四分領先時上場，我認為對我自己來說也是一種自信的提升。我想這種經驗會在下一輪系列賽中發揮作用。」

建立信心的原因一部分是找回百哩火球，不過佐佐木朗希也說：「不僅是球速，包括控球和變化球現在也能投出我理想的球路，這讓我可以更有自信地上場比賽。」

至於建立信心的期間，大谷翔平有沒有給予什麼協助？佐佐木朗希笑說：「大谷學長，他倒沒太多對我說什麼，就只對我說過一句『趕快給我上去投球啊』而已。」

旅美的第一年，佐佐木朗希感受到賽程安排跟日職很不一樣，在移動、比賽以外的地方也感受到難處，前期還沒感受到大聯盟真正的技術就因為自己狀況不好陷入苦戰，隨著季後賽狀態回升，「希望能好好經歷這事，應該會成為我第一年最大收穫。」

受傷之時，佐佐木朗希也做好今年可能無法復出的心理準備，但也想著「一定要完美狀態回歸」，受到訓練師、教練許多人的支持才能夠把狀態提升，「我真的非常感謝他們。」

季後賽階段，總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露會在關鍵時刻安排上場，佐佐木朗希對此表示：「我沒辦法決定什麼時候上場，只要被交付任務，我就會盡全力去投，只希望能對球隊有所幫助。」