快訊

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

苗栗隨機殺人可望逃死？7年前牙醫父被殺…兒：司法就是保護加害人

日本機場驚險一幕！旅客行李險遭陌生女子推走「我在旁邊也敢動」

MLB／資深雜誌MVP不是賈吉、大谷！ 水手重砲羅利獲獎

聯合新聞網／ 綜合報導
水手羅利(左)、洋基賈吉(中)、大谷翔平(右)。法新社、美聯社
水手羅利(左)、洋基賈吉(中)、大谷翔平(右)。法新社、美聯社

美國資深雜誌《棒球文摘》今天公布2025年MVP得主，水手隊60轟捕手羅利（Cal Raleigh）奪下，洋基隊「法官」賈吉Aaron Judge）第2，道奇隊大谷翔平只排第3。

《棒球文摘》第57次評選年度MVP，不分美聯與國聯，本次評選由24名專業人士投票，羅利獲得12張第1名選票、8張第2、4張第3。賈吉拿到8張第1、13張第2、3張第3。大谷翔平只有4張第1、3張第2、14張第3。

大谷翔平曾在2021年獲得該獎項，但自2022年起，得主依序為賈吉、勇士隊亞古納（Ronald Acuña Jr.）、賈吉、羅利。

其他獎項部分，最佳投手由海盜隊王牌史肯斯（Paul Skenes）獲選，最佳救援投手是紅襪隊「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）。

Cal Raleigh Aaron Judge 賈吉 大谷翔平

相關新聞

MLB／大谷季後賽首度二刀流好興奮 說費城「起司牛肉三明治好吃」

大谷翔平明天將在5戰3勝制的分區系列賽為道奇隊打頭陣，面對費城人隊，這也是他首度在大聯盟季後賽啟動二刀流，讓他直言很期待...

MLB／道奇分區戰先發輪值出爐 克蕭進入名單牛棚待命

道奇隊國聯分區系列賽輪值出爐，先前已經宣告明天首戰交給大谷翔平外，第二場史奈爾（Blake Snell）、第三場山本由伸...

MLB／資深雜誌MVP不是賈吉、大谷！ 水手重砲羅利獲獎

美國資深雜誌《棒球文摘》今天公布2025年MVP得主，水手隊60轟捕手羅利（Cal Raleigh）奪下，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）第2，道奇隊大谷翔平只排第3。 《棒球文摘》

MLB／佐佐木朗希找回自信 學長大谷只說：趕快給我上去投球啊

日本投手佐佐木朗希轉戰美職的第一年曾一度受困，但在道奇隊讓他先轉任牛棚投手後找回自信，而學長大谷翔平沒有特別多說什麼，只...

MLB／費城人預計連3左投先發好罕見 前一次也是16年前的自己

費城人隊在分區系列賽迎戰衛冕冠軍道奇隊，系列賽前3戰先發投手出牌可能都打出左投，寫下罕見案例，一旦成真，將是2000年以...

MLB／神之右手喊「讓洋基看誰是爹地」球迷朝聖：波士頓現在有新爸爸

「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）今天賽前發文向紅襪隊喊話打敗洋基隊，結果紅襪隊慘遭洋基新秀斯萊特勒（Cam Schlittler）完全封鎖，終場以0：4被完封，無緣挺進分區系列賽，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。