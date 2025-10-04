MLB／資深雜誌MVP不是賈吉、大谷！ 水手重砲羅利獲獎
美國資深雜誌《棒球文摘》今天公布2025年MVP得主，水手隊60轟捕手羅利（Cal Raleigh）奪下，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）第2，道奇隊大谷翔平只排第3。
《棒球文摘》第57次評選年度MVP，不分美聯與國聯，本次評選由24名專業人士投票，羅利獲得12張第1名選票、8張第2、4張第3。賈吉拿到8張第1、13張第2、3張第3。大谷翔平只有4張第1、3張第2、14張第3。
大谷翔平曾在2021年獲得該獎項，但自2022年起，得主依序為賈吉、勇士隊亞古納（Ronald Acuña Jr.）、賈吉、羅利。
其他獎項部分，最佳投手由海盜隊王牌史肯斯（Paul Skenes）獲選，最佳救援投手是紅襪隊「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）。
