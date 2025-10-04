快訊

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

苗栗隨機殺人可望逃死？7年前牙醫父被殺…兒：司法就是保護加害人

日本機場驚險一幕！旅客行李險遭陌生女子推走「我在旁邊也敢動」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷季後賽首度二刀流好興奮 說費城「起司牛肉三明治好吃」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平明天將在5戰3勝制的分區系列賽為道奇隊打頭陣。 法新社
大谷翔平明天將在5戰3勝制的分區系列賽為道奇隊打頭陣。 法新社

大谷翔平明天將在5戰3勝制的分區系列賽為道奇隊打頭陣，面對費城人隊，這也是他首度在大聯盟季後賽啟動二刀流，讓他直言很期待；談到對費城的印象，大谷笑說，「他們的球迷很熱情，現場氛圍比其他球場更熱鬧，而且選手休息室裡的起司牛肉三明治很好吃。」

大谷過去在天使隊0季後賽經驗，去年在道奇的第一年賽季單刀赴會，今年才是他首度以二刀流之姿迎戰季後賽，首場先發登板任務將是明天面對費城人。

大谷今天在賽前記者會受訪，談到季後賽初次二刀流，他說非常期待，「當然也會有緊張的時候，但球季打到現在可以一路取得勝利，明天還能繼續比賽，這件事是令人開心的，能以健康的狀態迎接明天的比賽，我感覺很幸福。」

首要提防對象當然是國聯全壘打王史瓦柏（Kyle Schwarber），大谷則說：「他是一位優秀打者，想要壓制他，必須掌握一些重點。我想雙方打線已與上次交手有些不同，我也會注意這點，還是要以面對完整打線的想法出發，思考如何壓制他們。」他也強調，費城人是強勁的對手，而道奇是外卡戰晉級的球隊，「我們會帶著面對挑戰的心態，如果可以打出自己的球風，我認為我們有機會戰勝他們。」

道奇 費城人 Kyle Schwarber

延伸閱讀

費城人看好度超越道奇！三巨投領軍直指世界大賽冠軍

MLB／大谷翔平連兩年國聯得分王 年度投打領先名單看這裡

MLB／道奇教頭安排大谷翔平休1天 史瓦柏幾乎確定國聯雙冠王

MLB／大谷翔平等4大重砲單季50轟！ 追平大聯盟罕見紀錄

相關新聞

MLB／大谷季後賽首度二刀流好興奮 說費城「起司牛肉三明治好吃」

大谷翔平明天將在5戰3勝制的分區系列賽為道奇隊打頭陣，面對費城人隊，這也是他首度在大聯盟季後賽啟動二刀流，讓他直言很期待...

MLB／道奇分區戰先發輪值出爐 克蕭進入名單牛棚待命

道奇隊國聯分區系列賽輪值出爐，先前已經宣告明天首戰交給大谷翔平外，第二場史奈爾（Blake Snell）、第三場山本由伸...

MLB／資深雜誌MVP不是賈吉、大谷！ 水手重砲羅利獲獎

美國資深雜誌《棒球文摘》今天公布2025年MVP得主，水手隊60轟捕手羅利（Cal Raleigh）奪下，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）第2，道奇隊大谷翔平只排第3。 《棒球文摘》

MLB／佐佐木朗希找回自信 學長大谷只說：趕快給我上去投球啊

日本投手佐佐木朗希轉戰美職的第一年曾一度受困，但在道奇隊讓他先轉任牛棚投手後找回自信，而學長大谷翔平沒有特別多說什麼，只...

MLB／費城人預計連3左投先發好罕見 前一次也是16年前的自己

費城人隊在分區系列賽迎戰衛冕冠軍道奇隊，系列賽前3戰先發投手出牌可能都打出左投，寫下罕見案例，一旦成真，將是2000年以...

MLB／神之右手喊「讓洋基看誰是爹地」球迷朝聖：波士頓現在有新爸爸

「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）今天賽前發文向紅襪隊喊話打敗洋基隊，結果紅襪隊慘遭洋基新秀斯萊特勒（Cam Schlittler）完全封鎖，終場以0：4被完封，無緣挺進分區系列賽，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。