MLB／大谷季後賽首度二刀流好興奮 說費城「起司牛肉三明治好吃」

大谷翔平明天將在5戰3勝制的分區系列賽為道奇隊打頭陣，面對費城人隊，這也是他首度在大聯盟季後賽啟動二刀流，讓他直言很期待；談到對費城的印象，大谷笑說，「他們的球迷很熱情，現場氛圍比其他球場更熱鬧，而且選手休息室裡的起司牛肉三明治很好吃。」

大谷過去在天使隊0季後賽經驗，去年在道奇的第一年賽季單刀赴會，今年才是他首度以二刀流之姿迎戰季後賽，首場先發登板任務將是明天面對費城人。

大谷今天在賽前記者會受訪，談到季後賽初次二刀流，他說非常期待，「當然也會有緊張的時候，但球季打到現在可以一路取得勝利，明天還能繼續比賽，這件事是令人開心的，能以健康的狀態迎接明天的比賽，我感覺很幸福。」

首要提防對象當然是國聯全壘打王史瓦柏（Kyle Schwarber），大谷則說：「他是一位優秀打者，想要壓制他，必須掌握一些重點。我想雙方打線已與上次交手有些不同，我也會注意這點，還是要以面對完整打線的想法出發，思考如何壓制他們。」他也強調，費城人是強勁的對手，而道奇是外卡戰晉級的球隊，「我們會帶著面對挑戰的心態，如果可以打出自己的球風，我認為我們有機會戰勝他們。」