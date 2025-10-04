聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇分區戰先發輪值出爐 克蕭進入名單牛棚待命
道奇隊國聯分區系列賽輪值出爐，先前已經宣告明天首戰交給大谷翔平外，第二場史奈爾（Blake Snell）、第三場山本由伸，再次打出兩張王牌，克蕭（Clayton Kershaw）則會在牛棚待命。
道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前記者會上宣布此事，而如果5戰3勝制的比賽打到第4戰，屆時將由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板先發。
羅伯茲表示：「一切取決於他們的投球。他們無疑是我們最有天賦的投手，讓他們投得越多局數越好是理所當然的。」
史奈爾在外卡系列賽首戰對紅人隊表現出色，投7局被打4支安打、失2分，送出9次三振；扛第2戰的山本由伸則是6.2局失2分皆為責失分，並送出9次三振，幫助道奇完成二連勝橫掃。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言