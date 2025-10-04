MLB／道奇分區戰先發輪值出爐 克蕭進入名單牛棚待命

道奇隊國聯分區系列賽輪值出爐，先前已經宣告明天首戰交給大谷翔平外，第二場史奈爾（Blake Snell）、第三場山本由伸，再次打出兩張王牌，克蕭（Clayton Kershaw）則會在牛棚待命。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前記者會上宣布此事，而如果5戰3勝制的比賽打到第4戰，屆時將由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板先發。

羅伯茲表示：「一切取決於他們的投球。他們無疑是我們最有天賦的投手，讓他們投得越多局數越好是理所當然的。」

史奈爾在外卡系列賽首戰對紅人隊表現出色，投7局被打4支安打、失2分，送出9次三振；扛第2戰的山本由伸則是6.2局失2分皆為責失分，並送出9次三振，幫助道奇完成二連勝橫掃。