MLB／神之右手喊「讓洋基看誰是爹地」球迷朝聖：波士頓現在有新爸爸

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪隊傳奇投手「神之右手」馬丁尼茲。 法新社
「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）今天賽前發文向紅襪隊喊話打敗洋基隊，結果紅襪隊慘遭洋基新秀斯萊特勒（Cam Schlittler）完全封鎖，終場以0：4被完封，無緣挺進分區系列賽，球迷們也紛紛到馬丁尼茲的貼文朝聖。

馬丁尼茲曾效力紅襪隊7年，是2004年世界大賽冠軍成員。2004年9月24日，馬丁尼茲對上洋基失5分，賽後受訪時他無奈表示：「我能說什麼？就是脫帽向他們致敬，然後說洋基是我爸爸。」此後，誰是你爸（who’s your daddy）成為馬丁尼茲與洋基球迷鬥嘴的梗。

馬丁尼茲效力紅襪期間，多次在季後賽與洋基交手。2009年馬丁尼茲效力費城人隊，也曾經在世界大賽與洋基交手。生涯在季後賽面對洋基總共8場，1勝4敗，防禦率5.08。

今天賽前馬丁尼茲發文喊話：「讓我們擊敗洋基隊！你們知道你們可以做到！讓他們看誰是他們老爸！」

賽後球迷們紛紛到該貼文留言吐槽，有人貼出斯萊特勒的照片並表示，「波士頓現在有新爸爸」。還有人貼出2009年洋基松井秀喜棒打馬丁尼茲的影片並寫道，「快去找你爸！」

