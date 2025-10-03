MLB／做確信步結果不是全壘打超尷尬！ 洋基史丹頓：小朋友別學

洋基隊今天以4：0完封紅襪隊，挺進分區系列賽。比賽中史丹頓（Giancarlo Stanton）出現一段尷尬插曲，他賽後也幽默回應此事。

史丹頓外卡系列賽前兩戰陷入8支0低潮，今天2局下以114.5英里擊球初速，將球轟向左中外野深處，史丹頓做出確信步並怒吼慶祝，沒想到球卻只飛行393英尺，碰到全壘打牆後反彈回緊戒區。

跑速很慢的史丹頓立刻變臉，趕緊加速衝上二壘，沒有被抓到。許多網友們表示，「這是我看過他跑最快的一次。」

Giancarlo Stanton thought he hit a home run pic.twitter.com/eZPa25eQBz — Jomboy Media (@JomboyMedia) October 3, 2025

史丹頓賽後訪問時自嘲，「謝天謝地，球隊夠有韌性，斯萊特勒（Cam Schlittler）也夠有韌性，這個蠢動作沒有破壞球隊氣氛和節奏。這是好事，要給在家的小朋友一句話：『別這麼做。』給未來的對手一句話：『請這麼做。』幸好最後沒出事，以後不會再發生了。」

史丹頓本場3打數1安打，獲得1次保送。外卡系列賽他累積11打數僅1安打，與去年季後賽OPS值1.048的恐怖成績相比，有明顯落差。