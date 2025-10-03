快訊

MLB／做確信步結果不是全壘打超尷尬！ 洋基史丹頓：小朋友別學

聯合新聞網／ 綜合報導
史丹頓。 美聯社

洋基隊今天以4：0完封紅襪隊，挺進分區系列賽。比賽中史丹頓Giancarlo Stanton）出現一段尷尬插曲，他賽後也幽默回應此事。

史丹頓外卡系列賽前兩戰陷入8支0低潮，今天2局下以114.5英里擊球初速，將球轟向左中外野深處，史丹頓做出確信步並怒吼慶祝，沒想到球卻只飛行393英尺，碰到全壘打牆後反彈回緊戒區。

跑速很慢的史丹頓立刻變臉，趕緊加速衝上二壘，沒有被抓到。許多網友們表示，「這是我看過他跑最快的一次。」

史丹頓賽後訪問時自嘲，「謝天謝地，球隊夠有韌性，斯萊特勒（Cam Schlittler）也夠有韌性，這個蠢動作沒有破壞球隊氣氛和節奏。這是好事，要給在家的小朋友一句話：『別這麼做。』給未來的對手一句話：『請這麼做。』幸好最後沒出事，以後不會再發生了。」

史丹頓本場3打數1安打，獲得1次保送。外卡系列賽他累積11打數僅1安打，與去年季後賽OPS值1.048的恐怖成績相比，有明顯落差。

MLB／家人為他襪迷轉基迷遭酸 斯萊特勒坦言更想擊潰紅襪

洋基隊今天在外卡系列賽第3戰以4：0擊敗紅襪隊，前進分區系列賽，菜鳥斯萊特勒（Cam Schlittler）投出史上首見...

MLB／神之右手喊「讓洋基看誰是爹地」球迷朝聖：波士頓現在有新爸爸

「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）今天賽前發文向紅襪隊喊話打敗洋基隊，結果紅襪隊慘遭洋基新秀斯萊特勒（Cam Schlittler）完全封鎖，終場以0：4被完封，無緣挺進分區系列賽，

MiLB／與南珉貞打勾勾約定成真！蘇嵐鴻75萬美元簽約金加入教士

U18世界盃棒球賽國手蘇嵐鴻與美國職棒教士隊達成加盟協議，簽約金約75萬美元（約2279萬新台幣），成為教士體系史上第4位台灣球員，他與富邦悍將啦啦隊韓籍成員南珉貞的約定，如今真的實現。 現年1

MLB／洋基三壘手翻進紅襪休息室接殺 隊友：我以為他死了

洋基隊三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）今天上演飛進紅襪隊休息室的接殺美技，洋基捕手威爾斯（Austin Wells）開玩笑地說，­「我以為他死了。」 洋基季中才向洛磯隊換來麥馬翰，儘管打

MLB／洋基新秀斯萊特勒創多項歷史紀錄！ 伸卡球均速逼近160公里

洋基隊24歲新秀斯萊特勒（Cam Schlittler）今天在外卡系列賽G3登板，繳出8局0失分12次三振0保送的史詩級數據。幫助洋基以4：0擊敗世仇紅襪隊，挺進分區系列賽。此戰斯萊特勒寫下多項歷史紀

