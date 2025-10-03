快訊

MLB／洋基三壘手翻進紅襪休息室接殺 隊友：我以為他死了

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊三壘手麥馬翰翻進紅襪休息室，仍完成接殺。 路透
洋基隊三壘手麥馬翰翻進紅襪休息室，仍完成接殺。 路透

洋基隊三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）今天上演飛進紅襪隊休息室的接殺美技，洋基捕手威爾斯（Austin Wells）開玩笑地說，­「我以為他死了。」

洋基季中才向洛磯隊換來麥馬翰，儘管打擊能力普通，但守備方面帶來極大安定感。今天8局上1出局無人在壘時，紅襪打者擊出三壘方向界外飛球，麥馬翰為了接殺翻進紅襪休息室，結果順利接殺，幫助洋基先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler）繳出前無古人的季後賽8局12K無失分無保送數據，洋基終場以4：0獲勝，挺進分區系列賽。

麥馬翰受訪時回憶，「我知道自己越來越靠近了，但根本停不下來，我只想為斯萊特勒拿下出局數。」

洋基隊友也紛紛稱讚麥馬翰，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）表示，「太不真實了，很高興他沒事，這就是他的價值，展現出實力，也展現出拚勁。」

「爵士哥」奇索姆（Jazz Chisholm Jr.）直呼，「太瘋狂了，嚇死我了，但真的太帥了。我從沒做過這種事，真的超酷。」捕手威爾斯笑說：「我以為他死了。」

「法官」賈吉（Aaron Judge）做總結：「這就是為什麼我們要去把他找來，他是頂級三壘手，不只有關鍵安打，關鍵時刻還能做出這種防守，這就是他的價值所在。」

