聽新聞
0:00 / 0:00
MiLB／與南珉貞打勾勾約定成真！蘇嵐鴻75萬美元簽約金加入教士
U18世界盃棒球賽國手蘇嵐鴻與美國職棒教士隊達成加盟協議，簽約金約75萬美元（約2279萬新台幣），成為教士體系史上第4位台灣球員，他與富邦悍將啦啦隊韓籍成員南珉貞的約定，如今真的實現。
現年18歲的蘇嵐鴻身高188公分，來自高雄市三民高中，本屆U18總共投7.1局，投出14次三振，最快球速94英里（約151.2公里），防禦率1.91。
先前蘇嵐鴻在台南亞太國際棒球訓練中心集訓時，南珉貞拍攝影片，內容是前往訓練中心幫球員們加油，當時她準備3個特製鑰匙圈，其中1個送給邦迷蘇嵐鴻。
南珉貞當時問他最喜歡的啦啦隊是誰，蘇嵐鴻老實回答，答案是台鋼雄鷹隊韓籍成員朴旻曙（Mingo）。
蘇嵐鴻談起未來目標，盼望有一天能旅美，南珉貞和蘇嵐鴻打勾勾約定：「一定要邀請我去美國看比賽喔！」如今蘇嵐鴻真的旅美成功。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言