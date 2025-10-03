MiLB／與南珉貞打勾勾約定成真！蘇嵐鴻75萬美元簽約金加入教士

U18世界盃棒球賽國手蘇嵐鴻與美國職棒教士隊達成加盟協議，簽約金約75萬美元（約2279萬新台幣），成為教士體系史上第4位台灣球員，他與富邦悍將啦啦隊韓籍成員南珉貞的約定，如今真的實現。

現年18歲的蘇嵐鴻身高188公分，來自高雄市三民高中，本屆U18總共投7.1局，投出14次三振，最快球速94英里（約151.2公里），防禦率1.91。

先前蘇嵐鴻在台南亞太國際棒球訓練中心集訓時，南珉貞拍攝影片，內容是前往訓練中心幫球員們加油，當時她準備3個特製鑰匙圈，其中1個送給邦迷蘇嵐鴻。

南珉貞當時問他最喜歡的啦啦隊是誰，蘇嵐鴻老實回答，答案是台鋼雄鷹隊韓籍成員朴旻曙（Mingo）。

蘇嵐鴻談起未來目標，盼望有一天能旅美，南珉貞和蘇嵐鴻打勾勾約定：「一定要邀請我去美國看比賽喔！」如今蘇嵐鴻真的旅美成功。