MLB／洋基新秀斯萊特勒創多項歷史紀錄！ 伸卡球均速逼近160公里
洋基隊24歲新秀斯萊特勒（Cam Schlittler）今天在外卡系列賽G3登板，繳出8局0失分12次三振0保送的史詩級數據。幫助洋基以4：0擊敗世仇紅襪隊，挺進分區系列賽。此戰斯萊特勒寫下多項歷史紀錄。
斯萊特勒小聯盟資歷完整，新人聯盟、1A、高階1A、2A、3A都有出賽，大聯盟農場專家戴克斯特拉（Sam Dykstra）指出，今天是斯萊特勒小聯盟加大聯盟生涯中，首次單場10K，就是在季後賽生死戰中發生。
大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，斯萊特勒是洋基隊史所有季後賽初登板投手當中，三振次數最多的投手，先前紀錄是10次三振，分別為1932年世界大賽G1的羅芬（Red Ruffing）和1981年美聯分區系列賽G2的瑞蓋提（Dave Righetti）。
斯萊特勒也是史上首位季後賽8局無失分12次三振0保送的投手。
斯萊特勒總計被敲5支安打，用107球，好球75顆，好球率70.1%。四縫線直球50顆，均速98.9英里，揮空率42.3%。伸卡球25顆，均速99英里（約159.3公里），揮空率35.7%。卡特球21顆，均速93.6英里，揮空率22.2%。曲球11顆，均速84英里，揮空率0%。
