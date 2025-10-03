快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／洋基新秀斯萊特勒創多項歷史紀錄！ 伸卡球均速逼近160公里

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊24歲新秀投手斯萊特勒。 美聯社
洋基隊24歲新秀投手斯萊特勒。 美聯社

洋基隊24歲新秀斯萊特勒（Cam Schlittler）今天在外卡系列賽G3登板，繳出8局0失分12次三振0保送的史詩級數據。幫助洋基以4：0擊敗世仇紅襪隊，挺進分區系列賽。此戰斯萊特勒寫下多項歷史紀錄。

斯萊特勒小聯盟資歷完整，新人聯盟、1A、高階1A、2A、3A都有出賽，大聯盟農場專家戴克斯特拉（Sam Dykstra）指出，今天是斯萊特勒小聯盟加大聯盟生涯中，首次單場10K，就是在季後賽生死戰中發生。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，斯萊特勒是洋基隊史所有季後賽初登板投手當中，三振次數最多的投手，先前紀錄是10次三振，分別為1932年世界大賽G1的羅芬（Red Ruffing）和1981年美聯分區系列賽G2的瑞蓋提（Dave Righetti）。

斯萊特勒也是史上首位季後賽8局無失分12次三振0保送的投手。

斯萊特勒總計被敲5支安打，用107球，好球75顆，好球率70.1%。四縫線直球50顆，均速98.9英里，揮空率42.3%。伸卡球25顆，均速99英里（約159.3公里），揮空率35.7%。卡特球21顆，均速93.6英里，揮空率22.2%。曲球11顆，均速84英里，揮空率0%。

洋基 紅襪

相關新聞

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

洋基、紅襪隊在外卡系列賽上演世仇決戰，退無可退的第3戰，紅襪迷出身的洋基24歲先發投手斯萊特勒（Cam Schlittl...

MLB／家人為他襪迷轉基迷遭酸 斯萊特勒坦言更想擊潰紅襪

洋基隊今天在外卡系列賽第3戰以4：0擊敗紅襪隊，前進分區系列賽，菜鳥斯萊特勒（Cam Schlittler）投出史上首見...

MLB／洋基新秀斯萊特勒創多項歷史紀錄！ 伸卡球均速逼近160公里

洋基隊24歲新秀斯萊特勒（Cam Schlittler）今天在外卡系列賽G3登板，繳出8局0失分12次三振0保送的史詩級數據。幫助洋基以4：0擊敗世仇紅襪隊，挺進分區系列賽。此戰斯萊特勒寫下多項歷史紀

MLB／生死戰先發不滿2局被打退場 達比修有：很不甘心…

日籍投手達比修有扛起教士隊在國聯外卡系列賽生死戰的先發任務，但僅投完1局、被敲4支安打就丟掉2分而退場，最終承擔敗投，達...

MLB／主審離譜判決讓教士球迷氣瘋！波賈茲：感謝上帝明年有ABS

教士隊今天在外卡系列賽G3以1：3輸給小熊隊，無緣晉級分區系列賽。9局上小熊捕手凱利（Carson Kelly）位移手套成功，讓主審將偏低球路判為好球，賽後引爆教士球迷怒火。 9局上教士首名打者

2025MLB季後賽賽程與比分 洋基、小熊、老虎挺進分區系列賽

大聯盟季後賽12強出爐，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，和上季不同必須多打一輪外卡系列賽，想要完成世界大賽二連霸，要搶下13勝才能如願。 國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。