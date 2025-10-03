快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／家人為他襪迷轉基迷遭酸 斯萊特勒坦言更想擊潰紅襪

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
菜鳥斯萊特勒（Cam Schlittler）投出史上首見的好投，成為洋基致勝英雄！ 美聯社
菜鳥斯萊特勒（Cam Schlittler）投出史上首見的好投，成為洋基致勝英雄！ 美聯社

洋基隊今天在外卡系列賽第3戰以4：0擊敗紅襪隊，前進分區系列賽，菜鳥斯萊特勒（Cam Schlittler）投出史上首見的好投，成為致勝英雄，賈吉（Aaron Judge）賽後笑答：「他是我們的秘密武器」。紅襪教頭柯拉（Alex Cora）心服口服，大讚對手今晚的表現完美。

斯萊特勒上演神蹟一戰，以107球完成8局投球，僅被敲5安打、無失分，成為史上第一位在殊死戰繳出8局12K以上、沒有保送好投的選手，更別說他還只是一位菜鳥。

紅襪面對他幾乎沒有任何機會，最終全場分數掛蛋，柯拉說：「我們必須打得完美才有機會，因為他投得太完美了，球威非常出色，局面都在他的掌控之中，他的表現真的很猛。」

賽後被問到在哪個瞬間覺得自己能在這場比賽掌控局面，斯萊特勒用最平靜的語調說著最霸氣的話，他回應：「比賽開始之前」，他指出，「牛棚練投時就覺得所有球路都狀況很好，所以一站上賽場，從第一局開始就感覺這會是一場很棒的比賽。」

斯萊特勒透露，自己昨晚睡得很好，並沒有太過擔心今天的比賽，「但一起床，就是完全專注，我知道自己需要拿出怎樣的表現，尤其又是面對一支自己的家鄉球隊。」

值得注意的是，斯萊特勒來自距離波士頓只有18英里的麻薩諸塞州沃波爾（Walpole），全家都是紅襪迷，昨天在記者會上談到這個身分，他表示，自己以出身波士頓為榮，但自己現在身為洋基選手，家人支持他、支持他的生涯，現在全家都是「洋基人」。

發言一出，引來不少襪迷惡評留言，回應他：「紅襪迷不會變心，他們喜歡的不是紅襪，而是你的錢。」斯萊特勒坦言，這一場比賽多少參雜個人情緒，有些紅襪球迷的言論已經越線，「我是個好勝的人，所以更想上場把他們徹底擊潰。」

紅襪 萊特 洋基

延伸閱讀

MLB／主審離譜判決讓教士球迷氣瘋！波賈茲：感謝上帝明年有ABS

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

MLB／基襪大戰菜鳥先發組合創紀錄！洋基斯萊特勒是波士頓人

MLB／漏接賈吉平凡的飛球！紅襪2大隱形失誤成不敵洋基關鍵

相關新聞

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

洋基、紅襪隊在外卡系列賽上演世仇決戰，退無可退的第3戰，紅襪迷出身的洋基24歲先發投手斯萊特勒（Cam Schlittl...

MLB／家人為他襪迷轉基迷遭酸 斯萊特勒坦言更想擊潰紅襪

洋基隊今天在外卡系列賽第3戰以4：0擊敗紅襪隊，前進分區系列賽，菜鳥斯萊特勒（Cam Schlittler）投出史上首見...

MLB／達比修有生死戰遭同鄉狙擊 小熊暌違8年再闖分區系列賽

教士隊今天推出達比修有先發對上前東家，然而第2局卻在被鈴木誠也敲出長打後，又在滿壘時被「PCA」阿姆斯壯（Pete Cr...

MLB／生死戰先發不滿2局被打退場 達比修有：很不甘心…

日籍投手達比修有扛起教士隊在國聯外卡系列賽生死戰的先發任務，但僅投完1局、被敲4支安打就丟掉2分而退場，最終承擔敗投，達...

MLB／守護者奇蹟稱霸分區卻依然氣短 推進77年無冠悲情史

守護者隊在例行賽上演扭轉15.5場落後的奇蹟，取得美聯中區冠軍，卻無法讓故事再書寫更長篇章，今天在外卡系列賽第3戰以3：...

MLB／主審離譜判決讓教士球迷氣瘋！波賈茲：感謝上帝明年有ABS

教士隊今天在外卡系列賽G3以1：3輸給小熊隊，無緣晉級分區系列賽。9局上小熊捕手凱利（Carson Kelly）位移手套成功，讓主審將偏低球路判為好球，賽後引爆教士球迷怒火。 9局上教士首名打者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。