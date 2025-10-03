MLB／家人為他襪迷轉基迷遭酸 斯萊特勒坦言更想擊潰紅襪

洋基隊今天在外卡系列賽第3戰以4：0擊敗紅襪隊，前進分區系列賽，菜鳥斯萊特勒（Cam Schlittler）投出史上首見的好投，成為致勝英雄，賈吉（Aaron Judge）賽後笑答：「他是我們的秘密武器」。紅襪教頭柯拉（Alex Cora）心服口服，大讚對手今晚的表現完美。

斯萊特勒上演神蹟一戰，以107球完成8局投球，僅被敲5安打、無失分，成為史上第一位在殊死戰繳出8局12K以上、沒有保送好投的選手，更別說他還只是一位菜鳥。

紅襪面對他幾乎沒有任何機會，最終全場分數掛蛋，柯拉說：「我們必須打得完美才有機會，因為他投得太完美了，球威非常出色，局面都在他的掌控之中，他的表現真的很猛。」

賽後被問到在哪個瞬間覺得自己能在這場比賽掌控局面，斯萊特勒用最平靜的語調說著最霸氣的話，他回應：「比賽開始之前」，他指出，「牛棚練投時就覺得所有球路都狀況很好，所以一站上賽場，從第一局開始就感覺這會是一場很棒的比賽。」

Killa Cam 🔥



The most strikeouts by a Yankees rookie in a postseason game 👏 pic.twitter.com/LUkQil6wOC — New York Yankees (@Yankees) 2025年10月3日

斯萊特勒透露，自己昨晚睡得很好，並沒有太過擔心今天的比賽，「但一起床，就是完全專注，我知道自己需要拿出怎樣的表現，尤其又是面對一支自己的家鄉球隊。」

值得注意的是，斯萊特勒來自距離波士頓只有18英里的麻薩諸塞州沃波爾（Walpole），全家都是紅襪迷，昨天在記者會上談到這個身分，他表示，自己以出身波士頓為榮，但自己現在身為洋基選手，家人支持他、支持他的生涯，現在全家都是「洋基人」。

發言一出，引來不少襪迷惡評留言，回應他：「紅襪迷不會變心，他們喜歡的不是紅襪，而是你的錢。」斯萊特勒坦言，這一場比賽多少參雜個人情緒，有些紅襪球迷的言論已經越線，「我是個好勝的人，所以更想上場把他們徹底擊潰。」