MLB／主審離譜判決讓教士球迷氣瘋！波賈茲：感謝上帝明年有ABS

聯合新聞網／ 綜合報導
教士波賈茲。 美聯社
教士隊今天在外卡系列賽G3以1：3輸給小熊隊，無緣晉級分區系列賽。9局上小熊捕手凱利（Carson Kelly）位移手套成功，讓主審將偏低球路判為好球，賽後引爆教士球迷怒火。

9局上教士首名打者波賈茲（Xander Bogaerts）2好3壞，面對明顯偏低球路，站著不動被三振。波賈茲當下激動蹲下，並向主審表達不滿，總教練席爾特（Mike Shildt）也上前理論，但大聯盟明年才會引進電子好球帶（ABS）挑戰規則。

波賈茲賽後受訪時無奈表示，「你沒辦法回到過去，現在再談也改變不了什麼，但那真的很糟。感謝上帝，明年就有電子好球帶（ABS）。」

球迷們紛紛痛批：「裁判在那種關鍵時刻漏判這種球，應該被罰款」、「不要搞電子好球帶挑戰，機器裁判直接上」、「拒絕用現代科技來讓打者有公平機會，真愚蠢」。

教士 小熊 Xander Bogaerts

