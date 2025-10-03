MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

洋基、紅襪隊在外卡系列賽上演世仇決戰，退無可退的第3戰，紅襪迷出身的洋基24歲先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler），演出8局無失分、12次三振超級好投，幫助洋基以4：0贏球，洋基時隔22年再於季後賽淘汰紅襪，前進分區系列賽面對美聯第一種子藍鳥隊。

兩隊此役雙雙出牌菜鳥，紅襪推派23歲又182天厄利（Connelly Early），締造隊史自1916年世界大賽第二戰貝比魯斯（Babe Ruth）21歲又246天後的最年輕季後賽先發投手紀錄。加上斯萊特勒，這是大聯盟史上第二次在殊死戰兩隊先發都是菜鳥，此前唯一一例為2020年國聯冠軍賽第七戰，勇士隊安德森（Ian Anderson）、道奇隊梅伊（Dustin May）。

斯萊特勒上演神蹟一戰，以107球完成8局投球，僅被敲5安打、無失分，成為史上第一位在殊死戰繳出12K以上、沒有保送8局好投的選手，更別說他還只是一位菜鳥。

面對這樣的對手，厄利只能稱臣，他的災難出現在第4局，貝林傑（Cody Bellinger）二壘打、史丹頓（Giancarlo Stanton）保送開局，一出局後羅沙里歐（Amed Rosario）敲安開張分數，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）、沃爾普（Anthony Volpe）安打再追加1分，威爾斯（Austin Wells）打向一壘方向，眼看是有機會攔下的球，一壘手洛伊（Nathaniel Lowe）發生失誤，讓洋基再跑回2分，厄利最終以3.2局被敲6安打、失4分（責失3分）收工。

斯萊特勒來自距離波士頓只有18英里的麻薩諸塞州沃波爾（Walpole），全家都是紅襪迷，昨天在記者會上談到這個身分，他表示，自己以出身波士頓為榮，但自己現在身為洋基選手，家人支持他、支持他的生涯，現在全家都是「洋基人」。

發言一出，引來不少襪迷惡評留言，回應他：「紅襪迷不會變心，他們不是紅襪迷，只是喜歡你的錢。」無視這些惡意狙擊，斯萊特勒今天以一場8局好投，成為洋基淘汰紅襪的最大功臣。