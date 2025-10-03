快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪迷出身的洋基24歲先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler），演出8局無失分、12次三振超級好投。 路透
紅襪迷出身的洋基24歲先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler），演出8局無失分、12次三振超級好投。 路透

洋基紅襪隊在外卡系列賽上演世仇決戰，退無可退的第3戰，紅襪迷出身的洋基24歲先發投手斯萊特勒（Cam Schlittler），演出8局無失分、12次三振超級好投，幫助洋基以4：0贏球，洋基時隔22年再於季後賽淘汰紅襪，前進分區系列賽面對美聯第一種子藍鳥隊。

兩隊此役雙雙出牌菜鳥，紅襪推派23歲又182天厄利（Connelly Early），締造隊史自1916年世界大賽第二戰貝比魯斯（Babe Ruth）21歲又246天後的最年輕季後賽先發投手紀錄。加上斯萊特勒，這是大聯盟史上第二次在殊死戰兩隊先發都是菜鳥，此前唯一一例為2020年國聯冠軍賽第七戰，勇士隊安德森（Ian Anderson）、道奇隊梅伊（Dustin May）。

斯萊特勒上演神蹟一戰，以107球完成8局投球，僅被敲5安打、無失分，成為史上第一位在殊死戰繳出12K以上、沒有保送8局好投的選手，更別說他還只是一位菜鳥。

面對這樣的對手，厄利只能稱臣，他的災難出現在第4局，貝林傑（Cody Bellinger）二壘打、史丹頓（Giancarlo Stanton）保送開局，一出局後羅沙里歐（Amed Rosario）敲安開張分數，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）、沃爾普（Anthony Volpe）安打再追加1分，威爾斯（Austin Wells）打向一壘方向，眼看是有機會攔下的球，一壘手洛伊（Nathaniel Lowe）發生失誤，讓洋基再跑回2分，厄利最終以3.2局被敲6安打、失4分（責失3分）收工。

斯萊特勒來自距離波士頓只有18英里的麻薩諸塞州沃波爾（Walpole），全家都是紅襪迷，昨天在記者會上談到這個身分，他表示，自己以出身波士頓為榮，但自己現在身為洋基選手，家人支持他、支持他的生涯，現在全家都是「洋基人」。

發言一出，引來不少襪迷惡評留言，回應他：「紅襪迷不會變心，他們不是紅襪迷，只是喜歡你的錢。」無視這些惡意狙擊，斯萊特勒今天以一場8局好投，成為洋基淘汰紅襪的最大功臣。

洋基 紅襪

延伸閱讀

MLB／基襪大戰菜鳥先發組合創紀錄！洋基斯萊特勒是波士頓人

MLB／漏接賈吉平凡的飛球！紅襪2大隱形失誤成不敵洋基關鍵

MLB／關鍵守備+腳踩風火輪成洋基救世主 奇森姆自曝玩電動調心態

MLB／紅襪史托瑞開轟、3分打點白忙 威爾斯關鍵安救了洋基

相關新聞

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

洋基、紅襪隊在外卡系列賽上演世仇決戰，退無可退的第3戰，紅襪迷出身的洋基24歲先發投手斯萊特勒（Cam Schlittl...

MLB／達比修有生死戰遭同鄉狙擊 小熊暌違8年再闖分區系列賽

教士隊今天推出達比修有先發對上前東家，然而第2局卻在被鈴木誠也敲出長打後，又在滿壘時被「PCA」阿姆斯壯（Pete Cr...

MLB／生死戰先發不滿2局被打退場 達比修有：很不甘心…

日籍投手達比修有扛起教士隊在國聯外卡系列賽生死戰的先發任務，但僅投完1局、被敲4支安打就丟掉2分而退場，最終承擔敗投，達...

MLB／老虎例行賽爛尾仍過首關 教頭喊話：還要11勝！

老虎隊克服客場作戰的逆勢，今天以6：3擊敗守護者隊，以2勝1敗在外卡系列賽過關，前進分區系列賽碰上水手隊，總教練辛區（A...

MLB／守護者奇蹟稱霸分區卻依然氣短 推進77年無冠悲情史

守護者隊在例行賽上演扭轉15.5場落後的奇蹟，取得美聯中區冠軍，卻無法讓故事再書寫更長篇章，今天在外卡系列賽第3戰以3：...

2025MLB季後賽賽程與比分 洋基、小熊、老虎挺進分區系列賽

大聯盟季後賽12強出爐，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，和上季不同必須多打一輪外卡系列賽，想要完成世界大賽二連霸，要搶下13勝才能如願。 國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。