MLB／大谷翔平遠征費城防小偷！ 住家戒備森嚴還有警方巡邏

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平登機，前往費城。截圖自道奇官方IG
近年美國球隊運動員住宅遭竊或搶劫案頻傳，山本由伸鈴木一朗都是受害者。如今大谷翔平將隨道奇隊遠征費城，據日媒報導，大谷住家目前戒備森嚴，還有當地警方幫忙巡邏。

山本由伸今年7月底遭遇一起入室搶劫未遂案，當時有3名歹徒企圖闖入他位於洛杉磯好萊塢的住所，幸好愛犬嚇跑歹徒，未造成損失。今年2月鈴木一朗位於西雅圖的住家同樣遭到入侵，當時他的太太弓子剛好在家，與歹徒正面對決，場面相當驚險。

據日媒駐美記者報導，「大谷的住所目前戒備森嚴，不只有保全公司24小時監控，在他外出比賽期間還會加派警衛，警方巡邏車也會定期到住家周邊巡查，與當地警方的合作相當緊密。」

道奇即將在國聯分區系列賽迎戰費城費城人隊，道奇官方社群帳號今天發布球員們啟程前往費城的照片。G1先發投手大谷翔平反戴帽子、脖子掛耳機並背著一個大背包，山本由伸穿黑色T恤、手拿冰咖啡並搭配藍色LV包包。佐佐木朗希也是反戴帽子、身穿黑色連帽外套，背著黑色後背包，面向鏡頭燦笑。

大谷翔平 山本由伸 道奇 費城人 佐佐木朗希 鈴木一朗

