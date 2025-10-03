MLB／生死戰先發不滿2局被打退場 達比修有：很不甘心…

日籍投手達比修有扛起教士隊在國聯外卡系列賽生死戰的先發任務，但僅投完1局、被敲4支安打就丟掉2分而退場，最終承擔敗投，達比修有賽後說：「真的很不甘心。」

教士隊在3戰制的外卡系列賽與小熊隊打到1勝1敗平手，今天第3戰達比修有先發第1局沒狀況，卻在第2局續投時被連敲2支安打，包含同鄉鈴木誠也的二壘安打，隨後又出現觸身球形成滿壘，接著因為阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）掉分而退場，後續又掉1分也記在他帳上。

達比修有在賽後表示：「這是一支非常棒的球隊，大家感情很好、彼此互相扶持，所以能走到這裡卻結束了，真的讓人很難過。」自己雖然在第1局投得不錯，但第2局有幾球投得比較甜，加上又出現觸身球，「感覺被對方成功串聯攻勢。」

在與鈴木誠也的對決上，達比修有表示那是一顆內角卡特球被打到，「我認為其實是壞球，不過鈴木對內角球非常擅長，即使是投二縫線速球，也必須確實投成壞球才行。」

教士總教練席爾特（Mike Shildt）則表示，球員們在場上全力以赴，沒有人會感覺後悔，只不過球隊在這邊止步，結果還是令人遺憾。

談到第2局很快決定換下達比修有，席爾特解釋，雖然一開始達比修有投得不錯，但被鈴木誠也敲出長打後又出現觸身球，「這些都成為他狀況不佳的訊號。」但也肯定達比修有今年從春訓受傷一路奮戰到回到投手丘，「要給他跟醫療團隊很高評價。」