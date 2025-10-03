快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／生死戰先發不滿2局被打退場 達比修有：很不甘心…

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
達比修有生死戰投不完2局就退場，賽後表示很不甘心。 美聯社
達比修有生死戰投不完2局就退場，賽後表示很不甘心。 美聯社

日籍投手達比修有扛起教士隊在國聯外卡系列賽生死戰的先發任務，但僅投完1局、被敲4支安打就丟掉2分而退場，最終承擔敗投，達比修有賽後說：「真的很不甘心。」

教士隊在3戰制的外卡系列賽與小熊隊打到1勝1敗平手，今天第3戰達比修有先發第1局沒狀況，卻在第2局續投時被連敲2支安打，包含同鄉鈴木誠也的二壘安打，隨後又出現觸身球形成滿壘，接著因為阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）掉分而退場，後續又掉1分也記在他帳上。

達比修有在賽後表示：「這是一支非常棒的球隊，大家感情很好、彼此互相扶持，所以能走到這裡卻結束了，真的讓人很難過。」自己雖然在第1局投得不錯，但第2局有幾球投得比較甜，加上又出現觸身球，「感覺被對方成功串聯攻勢。」

在與鈴木誠也的對決上，達比修有表示那是一顆內角卡特球被打到，「我認為其實是壞球，不過鈴木對內角球非常擅長，即使是投二縫線速球，也必須確實投成壞球才行。」

教士總教練席爾特（Mike Shildt）則表示，球員們在場上全力以赴，沒有人會感覺後悔，只不過球隊在這邊止步，結果還是令人遺憾。

談到第2局很快決定換下達比修有，席爾特解釋，雖然一開始達比修有投得不錯，但被鈴木誠也敲出長打後又出現觸身球，「這些都成為他狀況不佳的訊號。」但也肯定達比修有今年從春訓受傷一路奮戰到回到投手丘，「要給他跟醫療團隊很高評價。」

達比修有 教士 鈴木誠也

延伸閱讀

MLB／達比修生死戰投不完2局 小熊暌違8年再闖分區系列賽

MLB／教士米勒超越查普曼躍季後賽史最快 抓8出局數全是三振

MLB／小熊柏伊德季後賽打頭陣感動落淚 教士G3派達比修有

MLB／鄧愷威享受美國棒球文化氛圍 最愛兩大頂尖強投

相關新聞

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

洋基、紅襪隊在外卡系列賽上演世仇決戰，退無可退的第3戰，紅襪迷出身的洋基24歲先發投手斯萊特勒（Cam Schlittl...

MLB／達比修有生死戰遭同鄉狙擊 小熊暌違8年再闖分區系列賽

教士隊今天推出達比修有先發對上前東家，然而第2局卻在被鈴木誠也敲出長打後，又在滿壘時被「PCA」阿姆斯壯（Pete Cr...

MLB／生死戰先發不滿2局被打退場 達比修有：很不甘心…

日籍投手達比修有扛起教士隊在國聯外卡系列賽生死戰的先發任務，但僅投完1局、被敲4支安打就丟掉2分而退場，最終承擔敗投，達...

MLB／老虎例行賽爛尾仍過首關 教頭喊話：還要11勝！

老虎隊克服客場作戰的逆勢，今天以6：3擊敗守護者隊，以2勝1敗在外卡系列賽過關，前進分區系列賽碰上水手隊，總教練辛區（A...

MLB／守護者奇蹟稱霸分區卻依然氣短 推進77年無冠悲情史

守護者隊在例行賽上演扭轉15.5場落後的奇蹟，取得美聯中區冠軍，卻無法讓故事再書寫更長篇章，今天在外卡系列賽第3戰以3：...

2025MLB季後賽賽程與比分 洋基、小熊、老虎挺進分區系列賽

大聯盟季後賽12強出爐，道奇隊以國聯第三種子身分晉級，和上季不同必須多打一輪外卡系列賽，想要完成世界大賽二連霸，要搶下13勝才能如願。 國聯、美聯前兩號種子釀酒人、費城人、藍鳥、水手隊在分區系列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。