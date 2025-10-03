快訊

MLB／老虎例行賽爛尾仍過首關 教頭喊話：還要11勝！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
老虎終結守護者的驚奇之旅，以2勝1敗在外卡系列賽過關，前進分區系列賽碰上水手隊。 美聯社
老虎終結守護者的驚奇之旅，以2勝1敗在外卡系列賽過關，前進分區系列賽碰上水手隊。 美聯社

老虎隊克服客場作戰的逆勢，今天以6：3擊敗守護者隊，以2勝1敗在外卡系列賽過關，前進分區系列賽碰上水手隊，總教練辛區（AJ Hinch）賽後向選手喊話，球隊打到現在拿了89場，而他們的目標是再贏11場。

老虎今天由弗列爾提（Jack Flaherty）先發4.2局失1分，失分出現在4局下，前兩位打者瓦雷拉（George Valera）二壘打、拉米瑞茲（José Ramírez）一壘打串連，第5局兩出局後投出保送，老虎決定換投。

兩隊前5局打完處於1：1平手，老虎陣中來自俄亥俄州的丁格勒（Dillon Dingler），從左投卡斯提歐（Joey Cantillo）手中敲出陽春砲，老虎超前戰局；第7局首位打者貝耶茲（Javier Báez）敲二壘打，開啟老虎4分大局，擴大為6：1領先。

8局上守護者在兩出局、二三壘有人時輪到拉米瑞茲，打向一壘方向的滾地球，投手韋斯特（Will Vest）補位卻發生接球失誤，讓守護者一口氣跑回2分，拉米瑞茲趁失誤進占二壘，原先判決安全上壘，老虎提出挑戰後改判，守護者的攻勢就此落幕，9局下未能再添分數，最終就以3分之差落敗。

老虎賽後在休息室慶祝晉級，辛區向選手表示，「恭喜大家，現在應該會感覺很棒，不僅僅是因為我們取得的成績，而是這一路走來面臨的處境，雖然不斷面臨考驗，但我們持續回應這些考驗，我們贏了89場才走到這裡，我們都知道再贏11場代表著什麼。」從分區系列賽到世界大賽，想成為最終贏家需要11勝。

最後辛區向選手喊話：「還記得我們今年的第一勝在哪裡拿到的嗎？」眾人回應「西雅圖」，辛區說：「現在出發西雅圖吧！」老虎今年賽季從面對道奇隊的3連敗展開，球季第4場在西雅圖面對水手拿到首勝。

