MLB／守護者奇蹟稱霸分區卻依然氣短 推進77年無冠悲情史

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
守護者在外卡系列賽第3戰以3：6不敵老虎隊，成為今年第一支被淘汰的分區冠軍 美聯社
守護者隊在例行賽上演扭轉15.5場落後的奇蹟，取得美聯中區冠軍，卻無法讓故事再書寫更長篇章，今天在外卡系列賽第3戰以3：6不敵老虎隊，成為今年第一支被淘汰的分區冠軍，已經長達77年無緣世界大賽冠軍。

兩隊今天前5局打完處於1：1平手，老虎陣中來自俄亥俄州的丁格勒（Dillon Dingler）讓家鄉球迷心碎，從左投卡斯提歐（Joey Cantillo）手中敲出陽春砲，老虎超前戰局；第7局首位打者貝耶茲（Javier Báez）敲二壘打，開啟老虎4分大局，擴大為6：1領先。

8局上守護者在兩出局、二三壘有人時輪到主砲拉米瑞茲（José Ramírez），打向一壘方向的滾地球，投手韋斯特（Will Vest）補位卻發生接球失誤，讓守護者一口氣跑回2分，拉米瑞茲趁失誤進占二壘，原先判決安全上壘，老虎提出挑戰後改判，守護者的攻勢就此落幕，9局下未能再添分數，最終就以3分之差落敗。

老虎終結守護者的驚奇之旅。 美聯社
老虎終結守護者的驚奇之旅。 美聯社

守護者成為今年季末最大驚奇，克服最多15.5場、9月仍有11場勝差落後，一舉以分區冠軍之姿進入季後賽，在主場迎戰老虎，結局卻是老虎氣長。

守護者教頭沃特（Stephen Vogt）表示，「我們可以在這裡挑剔一些小地方，但總歸一句話，就是必須在各個面向都執行得更好。」他強調，「我對團隊今年的成就感到驕傲，但這些還不夠，我們想要更多，每年目標都是世界大賽冠軍。」

拉米瑞茲也說：「出局的感覺會刺痛著你，但我相信我們可以更好，你會對這一切感覺很糟，但必須抬頭挺胸，為了下個賽季更加努力。」

