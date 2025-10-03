MLB／達比修生死戰遭同鄉狙擊 小熊暌違8年再闖分區系列賽
教士隊今天推出達比修有先發對上前東家，然而第2局卻在被鈴木誠也敲出長打後，又在滿壘時被「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲出安打掉分，最終教士隊就以1：3落敗，小熊隊自2017年後再次闖進國聯分區系列賽。
達比修有首局雖被敲出安打，但靠盜壘阻殺另類三上三下，只不過2局下先被塔克（Kyle Tucker）敲出安打，接著面對同樣來自日本的鈴木誠也被敲出二壘安打，隨後自己又投出觸身球。
達比修有在滿壘局面因阿姆斯壯的安打丟掉1分後退場，接手的艾斯特拉達（Jeremiah Estrada）投出四壞再掉1分，接著才是三振、雙殺止血。
小熊隊在7局下靠著布許（Michael Busch）的陽春砲又追加1分，然而教士隊卻直到9局上才由梅里爾（Jackson Merrill）的陽春砲得到唯一一分。
小熊先發投手泰隆（Jameson Taillon）4局無失分退場後，啟動牛棚接力守成，第9局關門的凱勒（Brad Keller）雖然首打席就挨轟，1出局後又投出2次觸身球，但仍有驚無險收下勝利。
對教士隊來說這是球季失望的句點，六年來第四度闖進季後賽，但主力球星在關鍵時刻無法發揮，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）4打數無安打、吞下3K，馬查多（Manny Machado）也只有1次保送上壘，8局上二壘有人時敲出滾地球出局。
小熊隊下個對手是在國聯分區系列賽等待的釀酒人隊，康索（Craig Counsell）去年11月才從釀酒人轉任小熊隊總教練，過去雖然在密爾瓦基效力9年，但想必現在成為釀酒人球迷公敵。
