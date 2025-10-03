快訊

為什麼早上起床後容易跑廁所？專家曝5個維持腸道健康的關鍵

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

台灣雲林艦、日本瑞穗號6月沖繩外海聯合訓練 讀賣：正推動常態化

MLB／達比修生死戰遭同鄉狙擊 小熊暌違8年再闖分區系列賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
小熊隊系列賽2勝1敗淘汰教士，自2017年後再次闖進國聯分區系列賽。截圖自小熊官方X
小熊隊系列賽2勝1敗淘汰教士，自2017年後再次闖進國聯分區系列賽。截圖自小熊官方X

教士隊今天推出達比修有先發對上前東家，然而第2局卻在被鈴木誠也敲出長打後，又在滿壘時被「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲出安打掉分，最終教士隊就以1：3落敗，小熊隊自2017年後再次闖進國聯分區系列賽。

達比修有首局雖被敲出安打，但靠盜壘阻殺另類三上三下，只不過2局下先被塔克（Kyle Tucker）敲出安打，接著面對同樣來自日本的鈴木誠也被敲出二壘安打，隨後自己又投出觸身球。

達比修有在滿壘局面因阿姆斯壯的安打丟掉1分後退場，接手的艾斯特拉達（Jeremiah Estrada）投出四壞再掉1分，接著才是三振、雙殺止血。

達比修有雖然投到第2局，但帳面上僅投1局就退場。 美聯社
達比修有雖然投到第2局，但帳面上僅投1局就退場。 美聯社

小熊隊在7局下靠著布許（Michael Busch）的陽春砲又追加1分，然而教士隊卻直到9局上才由梅里爾（Jackson Merrill）的陽春砲得到唯一一分。

小熊先發投手泰隆（Jameson Taillon）4局無失分退場後，啟動牛棚接力守成，第9局關門的凱勒（Brad Keller）雖然首打席就挨轟，1出局後又投出2次觸身球，但仍有驚無險收下勝利。

對教士隊來說這是球季失望的句點，六年來第四度闖進季後賽，但主力球星在關鍵時刻無法發揮，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）4打數無安打、吞下3K，馬查多（Manny Machado）也只有1次保送上壘，8局上二壘有人時敲出滾地球出局。

小熊隊下個對手是在國聯分區系列賽等待的釀酒人隊，康索（Craig Counsell）去年11月才從釀酒人轉任小熊隊總教練，過去雖然在密爾瓦基效力9年，但想必現在成為釀酒人球迷公敵。

小熊隊 教士

延伸閱讀

MLB／教士米勒超越查普曼躍季後賽史最快 抓8出局數全是三振

MLB／小熊柏伊德季後賽打頭陣感動落淚 教士G3派達比修有

MLB／鄧愷威享受美國棒球文化氛圍 最愛兩大頂尖強投

MLB／鈴木誠也滿貫砲達陣單季30轟100打點 跟進大谷、松井行列

相關新聞

MLB／老虎擊退守護者晉美聯分區系列賽 丁格勒：太過癮了

美國職棒大聯盟MLB季後賽，底特律老虎今天以6比3擊敗克里夫蘭守護者，挺進美聯分區系列賽，丁格勒在此役擊出超前全壘打，巴...

MLB／達比修有扛生死戰遭同鄉狙擊 小熊暌違8年再闖分區系列賽

教士隊今天推出達比修有先發對上前東家，然而第2局卻在被鈴木誠也敲出長打後，又在滿壘時被「PCA」阿姆斯壯（Pete Cr...

MLB／真美子開保時捷送大谷翔平上下班 駐美記者：非常罕見

大谷翔平今年重拾二刀流，今天幫助道奇隊在外卡系列賽直落二淘汰紅人隊，闖進國聯分區系列賽。大谷妻子田中真美子也在現場見證，日媒指出，真美子會擔任大谷的駕駛，接送他回家。 據日媒報導，有駐美體育記者

MLB／紅人9月自稱「殺不死的蟑螂」 季後賽8連敗隊史最慘

紅人隊在9月29日例行賽最後一天搶到季後賽門票，進入外卡系列賽後對道奇隊2連敗，成為第1支遭淘汰的球隊，今年球季多打3天...

MLB／基襪大戰菜鳥先發組合創紀錄！洋基斯萊特勒是波士頓人

洋基隊與紅襪隊美聯外卡系列賽將進入生死第三戰，洋基將推出24歲菜鳥斯萊特勒（Cam Schlittler），紅襪則派23歲新秀左投厄利（Connelly Early）迎戰，厄利這次登板也創下歷史紀錄。

MLB／漏接賈吉平凡的飛球！紅襪2大隱形失誤成不敵洋基關鍵

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）去年在世界大賽漏接，成為許多球迷難以忘懷的名場面。今天美聯外卡系列賽G2，賈吉敲出平凡的平飛球，沒想到紅襪左外野手杜蘭（Jarren Duran）漏接，最終

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。