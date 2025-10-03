快訊

MLB／老虎擊退守護者晉美聯分區系列賽 丁格勒：太過癮了

中央社／ 洛杉磯2日綜合外電報導
老虎隊擊敗守護者隊，挺進美聯分區系列賽。截圖自老虎X
老虎隊今天在美聯外卡系列賽G3以6：3擊敗守護者隊，挺進美聯分區系列賽，對手將是水手隊。丁格勒（Dillon Dingler）在此役擊出超前全壘打，巴耶茲（Javier Baez）則在第7局引爆4分攻勢。

法新社報導，老虎成功扳倒守護者，為他們這個跌宕起伏的賽季續命。老虎曾在7月領先守護者多達15.5場勝差，但最終卻被守護者逆轉局勢，奪下美聯中區龍頭。

老虎在賽季中期大崩盤，其中包含在賽季最後兩周對守護者的5場敗仗，成就了守護者寫下棒球史上例行賽最大逆轉的紀錄。

不過最終將出線的還是老虎，儘管他們在克里夫蘭進行的3戰2勝制外卡系列賽中先勝首戰、再輸第2戰，如今將在4日開始的5戰3勝制分區系列賽中，對戰美聯西區冠軍水手。

指定打擊卡本特（Kerry Carpenter）在3局上擊出2壘安打，幫助老虎取得1：0領先。守護者在4局下扳平比數，不過丁格勒在6局上揮出陽春全壘打，助老虎以2：1再度領先。

接著巴耶茲在7局上率先敲出2壘安打，並在米道斯（Parker Meadows）短打後推進到三壘。

培瑞茲（Wenceel Pérez）敲出安打，送回壘上兩名跑者，隨後托克森（Spencer Torkelson）與格林（Riley Green）再擊出帶有打點的安打，將老虎的領先拉開到6：1。守護者在8局下追回2分，但無法再創更多逆轉奇蹟。

丁格勒賽後說：「感覺太過癮了。我們在賽季後半段，與這支隊伍對戰頻率實在太高了。」

