MLB／真美子開保時捷送大谷翔平上下班 駐美記者：非常罕見

大谷翔平今年重拾二刀流，今天幫助道奇隊在外卡系列賽直落二淘汰紅人隊，闖進國聯分區系列賽。大谷妻子田中真美子也在現場見證，日媒指出，真美子會擔任大谷的駕駛，接送他回家。

據日媒報導，有駐美體育記者透露，自從4月女兒出生後，大谷常常壓線進球場，明顯能感受他積極參與育兒的態度。不過重返二刀流後，家事大多交由真美子一手包辦，如果沒有家人支持，他不可能達成史上首次單季「50轟50三振紀錄」。

該記者補充說，「只要真美子有到場觀戰，大谷幾乎都會坐副駕駛座，由她開車送他到球場。大聯盟球員妻子雖然經常負責財務管理與飲食規劃，但親自擔任司機的情況非常罕見。」

去年10月一段影片在網路引發熱議，大谷翔平與真美子比賽結束後準備離開球場，真美子直接走向駕駛座，大谷坐進副駕駛座，開車離去的動作一氣呵成，毫無停頓。

有記者笑說：「今年我又看到她開車載大谷離開球場，真的被她那種流暢到誇張的駕駛技術嚇到。大谷開車是謹慎派、慢速型；真美子則是果斷俐落。她開著左駕的保時捷，操作非常熟練，讓人佩服。」

消息人士也指出，大谷比賽結束後幾乎不會繞路或停留，而是直接回家。