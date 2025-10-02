MLB／紅人9月自稱「殺不死的蟑螂」 季後賽8連敗隊史最慘

紅人隊在9月29日例行賽最後一天搶到季後賽門票，進入外卡系列賽後對道奇隊2連敗，成為第1支遭淘汰的球隊，今年球季多打3天就打包，中外野手費里多（TJ Friedl）相當失望，他說：「很糟糕，這就是我們的總結。」

近5年首次闖進季後賽，紅人對道奇以5：10、4：8吞下2連敗，團隊打擊率1成94落後道奇3成73一大截，全壘打更是0：5，投手群這兩場比賽被狂攻18分，其中16分自責，防禦率9是外卡系列賽8支球隊最慘。

紅人最近一次在季後賽贏球已是2012年分區系列賽對巨人隊， 當時2連勝後3連敗，未能挺進國聯冠軍戰，接下來2013、2020年和今年分別在外卡戰不敵海盜、勇士、道奇，在季後賽吞下跨季8連敗，寫下隊史最慘紀錄。

紅人官網指出，整個9月為了保住季後賽資格，紅人打了一場又一場必勝的比賽，稱自己為「殺不死的蟑螂」，今天在攸關生死的外卡系列賽第2戰迎來終結，雖然結束得很快，但遠非無痛。

今天賽後，紅人教練、球員在道奇球場客隊休息室互相擁抱、安慰，發誓明年球季一定會回來，並走得更遠，但費里多說：「誰知道這個團隊會不會繼續，可能是我們最後一次集合，這太糟了，沒有其他方式可以形容。」

紅人「守護神」帕岡（Emilio Pagan）在例行賽拿下32場救援成功，但外卡系列賽沒有上場機會，他說：「我們沒有實現贏得世界大賽冠軍的目標，但對年輕球員來說，能在季後賽看到最好的球隊，好好感受這種氣氛就會持續成功。」