快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

MLB／紅人9月自稱「殺不死的蟑螂」 季後賽8連敗隊史最慘

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
本季領軍紅人的著名教頭法蘭柯納(中)，外卡戰遭道奇汰出局。法新社
本季領軍紅人的著名教頭法蘭柯納(中)，外卡戰遭道奇汰出局。法新社

紅人隊在9月29日例行賽最後一天搶到季後賽門票，進入外卡系列賽後對道奇隊2連敗，成為第1支遭淘汰的球隊，今年球季多打3天就打包，中外野手費里多（TJ Friedl）相當失望，他說：「很糟糕，這就是我們的總結。」

近5年首次闖進季後賽，紅人對道奇以5：10、4：8吞下2連敗，團隊打擊率1成94落後道奇3成73一大截，全壘打更是0：5，投手群這兩場比賽被狂攻18分，其中16分自責，防禦率9是外卡系列賽8支球隊最慘。

紅人最近一次在季後賽贏球已是2012年分區系列賽對巨人隊， 當時2連勝後3連敗，未能挺進國聯冠軍戰，接下來2013、2020年和今年分別在外卡戰不敵海盜、勇士、道奇，在季後賽吞下跨季8連敗，寫下隊史最慘紀錄。

紅人官網指出，整個9月為了保住季後賽資格，紅人打了一場又一場必勝的比賽，稱自己為「殺不死的蟑螂」，今天在攸關生死的外卡系列賽第2戰迎來終結，雖然結束得很快，但遠非無痛。

今天賽後，紅人教練、球員在道奇球場客隊休息室互相擁抱、安慰，發誓明年球季一定會回來，並走得更遠，但費里多說：「誰知道這個團隊會不會繼續，可能是我們最後一次集合，這太糟了，沒有其他方式可以形容。」

紅人「守護神」帕岡（Emilio Pagan）在例行賽拿下32場救援成功，但外卡系列賽沒有上場機會，他說：「我們沒有實現贏得世界大賽冠軍的目標，但對年輕球員來說，能在季後賽看到最好的球隊，好好感受這種氣氛就會持續成功。」

紅人 道奇 勇士

延伸閱讀

MLB／漏接賈吉平凡的飛球！紅襪2大隱形失誤成不敵洋基關鍵

MLB／大魔神誕生！佐佐木朗希獲盛讚 季後賽登板沒在怕

MLB／大谷分區賽G1登板！生涯季後賽第一次 慶祝到一半就回家

MLB／山本由伸燃燒113球、佐佐木朗希關門 道奇橫掃紅人晉級

相關新聞

MLB／大谷分區賽G1登板！生涯季後賽第一次 慶祝到一半就回家

道奇隊今天以8：4擊敗紅人隊，2連勝之姿挺進國聯分區系列賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣告，對費城人的第一...

MLB／山本由伸燃燒113球、佐佐木朗希關門 道奇橫掃紅人晉級

道奇隊在國聯外卡系列賽「聽牌」後今天推出兩位日本投手，山本由伸先發6.2局失2分非責失，佐佐木朗希在9局上登板成功三上三...

MLB／山本由伸請纓力投113球：想再多投一局也好…

山本由伸今天投完6局就用了95球，但第7局還是繼續站上投手丘，多抓了2個出局數才退場，用球數113球寫下旅美生涯新高，他...

MLB／大魔神誕生！佐佐木朗希獲盛讚 季後賽登板沒在怕

被視為道奇隊牛棚救世主的佐佐木朗希，今天在季後賽首次登板就以11球投出三上三下，幫助道奇以8：4擊敗紅人隊晉級，被日本球...

MLB／漏接賈吉平凡的飛球！紅襪2大隱形失誤成不敵洋基關鍵

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）去年在世界大賽漏接，成為許多球迷難以忘懷的名場面。今天美聯外卡系列賽G2，賈吉敲出平凡的平飛球，沒想到紅襪左外野手杜蘭（Jarren Duran）漏接，最終

MLB／真美子開保時捷送大谷翔平上下班 駐美記者：非常罕見

大谷翔平今年重拾二刀流，今天幫助道奇隊在外卡系列賽直落二淘汰紅人隊，闖進國聯分區系列賽。大谷妻子田中真美子也在現場見證，日媒指出，真美子會擔任大谷的駕駛，接送他回家。 據日媒報導，有駐美體育記者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。