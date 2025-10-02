MLB／基襪大戰菜鳥先發組合創紀錄！洋基斯萊特勒是波士頓人
洋基隊與紅襪隊美聯外卡系列賽將進入生死第三戰，洋基將推出24歲菜鳥斯萊特勒（Cam Schlittler），紅襪則派23歲新秀左投厄利（Connelly Early）迎戰，厄利這次登板也創下歷史紀錄。
厄利美國時間9月9日才迎來生涯初登板，總計先發4場，19.1局狂飆29K，防禦率2.33。《Elias Sports Bureau》提到，明天將是季後賽首次，大聯盟生涯不到15場出賽的新秀對決。《OptaSTATS》則指出，厄利成為史上首位大聯盟初登板30天內，就要投季後賽生死戰的投手。
厄利受訪時直呼，「我好興奮，能有這個機會感覺真好，我已經準備好上場了。」
斯萊特勒出生於麻州，之後前往波士頓東北大學打球，那段時間一直是紅襪迷，但當洋基2022年選秀第7輪選中他後，一切都改變了。斯萊特勒本季先發14場，防禦率2.96。
斯萊特勒笑說，「我在波士頓長大，對自己的出身很自豪，但說到職業生涯和我想去的地方，這裡（洋基）就是我最想要的。我的家人現在全是洋基迷了，他們在波士頓的時候不太會穿洋基的衣服，但一來到這裡，他們就會自豪地穿上。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言