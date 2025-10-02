聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／漏接賈吉平凡的飛球！紅襪2大隱形失誤成不敵洋基關鍵
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）去年在世界大賽漏接，成為許多球迷難以忘懷的名場面。今天美聯外卡系列賽G2，賈吉敲出平凡的平飛球，沒想到紅襪左外野手杜蘭（Jarren Duran）漏接，最終洋基以4：3拿下勝利，將戰局拖到生死G3。
5局下雙方2比2平手，洋基2出局攻佔二壘，賈吉打出左外野平飛球，杜蘭撲倒在地，但球沒有進手套，洋基拿下第3分。這次守備不禁令人想起賈吉去年世界大賽的漏接。這打席帳面上算賈吉安打，而非杜蘭的守備失誤。
Aaron Judge finds grass and the @Yankees LEAD!#Postseason pic.twitter.com/2ye6AXCkh0— MLB (@MLB) October 1, 2025
杜蘭賽後自責，「我面對賈吉時守得太深了，衝上來的時候以為球打得比實際還強。其實不用全力撲接，反而讓情況變複雜，球就這樣直逼我面前，這是我的錯。」
紅襪今天還有另一個瑕疵，7局上3：3平手，紅襪2出局攻占一、二壘，吉田正尚擊出二壘滾地球，洋基奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）飛撲攔下，吉田安全上壘，但二壘跑者伊頓（Nate Eaton）停在三壘，沒有選擇跑回超前分。
伊頓賽後解釋，「我當下其實看不到球的情況，跑到三壘時被示意要停下來，但球從一壘手身邊漏過時，我也看不清楚到底滾多遠。」
Here's a different angle of Nate Eaton staying put at third base on this ground ball https://t.co/m9teNjWKKH pic.twitter.com/iYJrZTEwMO— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 2, 2025
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言