MLB／漏接賈吉平凡的飛球！紅襪2大隱形失誤成不敵洋基關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪左外野手杜蘭漏接平凡的飛球。 法新社
紅襪左外野手杜蘭漏接平凡的飛球。 法新社

洋基隊「法官」賈吉Aaron Judge）去年在世界大賽漏接，成為許多球迷難以忘懷的名場面。今天美聯外卡系列賽G2，賈吉敲出平凡的平飛球，沒想到紅襪左外野手杜蘭（Jarren Duran）漏接，最終洋基以4：3拿下勝利，將戰局拖到生死G3。

5局下雙方2比2平手，洋基2出局攻佔二壘，賈吉打出左外野平飛球，杜蘭撲倒在地，但球沒有進手套，洋基拿下第3分。這次守備不禁令人想起賈吉去年世界大賽的漏接。這打席帳面上算賈吉安打，而非杜蘭的守備失誤。

杜蘭賽後自責，「我面對賈吉時守得太深了，衝上來的時候以為球打得比實際還強。其實不用全力撲接，反而讓情況變複雜，球就這樣直逼我面前，這是我的錯。」

紅襪今天還有另一個瑕疵，7局上3：3平手，紅襪2出局攻占一、二壘，吉田正尚擊出二壘滾地球，洋基奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）飛撲攔下，吉田安全上壘，但二壘跑者伊頓（Nate Eaton）停在三壘，沒有選擇跑回超前分。

伊頓賽後解釋，「我當下其實看不到球的情況，跑到三壘時被示意要停下來，但球從一壘手身邊漏過時，我也看不清楚到底滾多遠。」

