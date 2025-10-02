MLB／山本由伸請纓力投113球：想再多投一局也好…

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸。 法新社
山本由伸今天投完6局就用了95球，但第7局還是繼續站上投手丘，多抓了2個出局數才退場，用球數113球寫下旅美生涯新高，他說：「想要再多投一局也好，可以幫助到球隊。」

道奇隊今天以8：4擊敗紅人隊，2連勝之姿晉級國聯分區系列賽，扛起關鍵一戰先發的山本由伸6.2局失2分非責失、9次三振，拿下勝投。

第6局曾出現比賽最高潮，山本由伸開局就被連敲3支安打，陷入無人出局、滿壘的絕境，山本由伸說：「我一分都不想掉。」而他也成功製造滾地球傳本壘封殺、2次三振凍結壘包。

全場歡呼著山本由伸的名字，山本自己也怒吼一聲，賽後山本由伸表示：「就是一如既往地保持冷靜，這是好投的關鍵。」

只不過用球數近百卻在第7局繼續站上投手丘，山本由伸表示，那是自己主動爭取，「我還有餘力，所以決定再投一局。」然而，他抓到2個出局數也投出2次四壞保送而退場，好在牛棚沒有讓他掉分，只有第1局因為失誤影響丟掉的2分。

山本由伸 道奇 紅人

