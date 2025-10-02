聽新聞
MLB／馬恰多開轟證明康索錯了？塔提斯：好像例行賽領先8分
教士隊明星三壘手馬恰多（Manny Machado）今天5局上轟出兩分砲，擴大領先局面，教士終場以3：0擊敗小熊隊，外卡系列賽追平戰局，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）說：「季後賽領先3分就像例行賽領先8分，這對我們和投手群已經足夠了。」
教士打完前4局領先1分，小熊投手今永昇太5局上先投出三振，接著保送塔提斯，下一棒阿拉斯（Luis Arraez）犧牲觸擊，把塔提斯推進二壘；小熊總教練康索（Craig Counsell）決定讓今永昇太對決馬恰多， 結果第1球投出84英里快速指叉球，被轟上左外野看台，一路落後到比賽結束。
康索決定硬碰硬，未故意保送馬恰多，賽後被球迷罵翻，坦言是該做些不同選擇。馬恰多也被問到此事，他說：「我不是總教練，當時沒想太多，只想好好對決今永昇太。」
馬恰多在外卡系列賽前6個打席未有安打，吞下兩次三振，只獲1次保送，對今永昇太開轟是生涯季後賽第12支全壘打，教士總教練席爾特（Mike Shildt）說：「馬恰多很放鬆，就是試著做好揮棒動作，而非試圖做太多，當他處於這種狀態就很致命。」
