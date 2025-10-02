MLB／大魔神誕生！佐佐木朗希獲盛讚 季後賽登板沒在怕

被視為道奇隊牛棚救世主的佐佐木朗希，今天在季後賽首次登板就以11球投出三上三下，幫助道奇以8：4擊敗紅人隊晉級，被日本球迷冠上「大魔神」封號，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也透露，未來會傾向關鍵時刻啟用。

道奇今天原本前7局打完是8：2領先，但8局上牛棚又掉2分，喚醒外界對9月疲軟道奇牛棚的印象，不過9局上佐佐木朗希登板後，只用11球就結束比賽。

佐佐木朗希表示：「能夠投出這麼好的內容，我自己也覺得很開心，球場氣氛非常熱烈，這是我第一次在第9局登板，雖然緊張，但能在這樣的環境下獲得推動力，真的很棒。」

被問到未來是不會讓佐佐木朗希扛起終結者？羅伯茲說：「我信任他，他將會在重要的局面中登板。」雖未正面回應但給予正面肯定，「讓他上場投球、參與比賽，對我來說也是一種學習。就像山本一樣，這個舞台對他來說並不會太大。」

佐佐木朗希今天投11球有7球速球全數超過160公里，最快球速高達101.4英里（約163.2公里），展現壓倒性的球威，日本球迷開始為他冠上原本是佐佐木主浩享有的稱號，直呼是「「大魔神誕生！」

佐佐木表示，因為比賽分差夠大，所以自己登板時無所畏懼，就是全力往好球帶進攻，「完全不需要擔心被打全壘打，這讓我能放膽挑戰打者。」

季後賽首次登板就是要扛起守護勝利的責任，佐佐木表示，過去在日本職棒、世界棒球經典賽都有類似經驗，「並沒有覺得這種舞台讓我緊張。這場比賽能夠在這樣高水準的戰鬥中投出好表現，我非常滿意。」