MLB／大谷分區賽G1登板！生涯季後賽第一次 慶祝到一半就回家
道奇隊今天以8：4擊敗紅人隊，2連勝之姿挺進國聯分區系列賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣告，對費城人的第一戰就交給大谷翔平，這也將是投手大谷生涯首次在季後賽登板。
道奇隊今天先發投手山本由伸以113球投了6.2局、9次三振，丟掉2分皆非責失，而第9局佐佐木朗希更以11球投出三上三下成功關門，下一場將在美國時間10月4日對上費城人隊，道奇隊今天賽後先預告先發投手就是大谷翔平。
道奇隊比賽結束後，球隊在休息室內開始噴灑香檳慶祝，大谷翔平也一同參與，沉浸於勝利的喜悅中，只不過，大谷中途便離開會場，沖澡後迅速啟程返家，動作之快讓現場媒體都感到錯愕。
大谷翔平今天作為先發第1棒、指定打擊，前3打數雖然繳白卷，但6局下的1分打點安打開啟球隊單局4分攻勢，7局下更是在1出局、二壘有人時被故意四壞保送，但下一棒貝茲（Mookie Betts）還是用安打敲回分數。
