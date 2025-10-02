MLB／紅襪先發驚訝投28球就被換 牛棚大將坦言熱投47球累了

紅襪隊先發投手貝約（Brayan Bello）只投2.1局就被換下，第6任牛棚投手惠特洛克（Garrett Whitlock）熱投47球，無法守住平手局面。紅襪最終在美聯外卡系列賽G2以3：4不敵洋基隊，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）受訪時談到調度的想法。

貝約首局遭洋基「白飯哥」萊斯（Ben Rice）轟2分砲，第3局被敲2支安打後，在只投2.1局、28球的情況被換下場，成功守住這局危機。

柯拉與貝約都表示賽前未預設「短局數先發」，柯拉解釋，「當下感覺非這麼做不可，雖然你會希望這孩子投得更久，累積季後賽經驗，但那一刻我認為這是對球隊最好的決定。這條打線真的很難纏，有很多左打者，打擊越來越有威脅，而我們牛棚裡剛好有幾名左投。」

貝約坦言對於提前被換下有點驚訝，兩人沒有特別討論，「這是很重要的比賽，接下來是2個左打，他做這樣的決定，我不會對自己感到失望，我已經盡力完成任務，教練選擇把我換下。」

紅襪牛棚大將惠特洛克熱投47球，最終沒有守住平手局面，導致輸球。 路透

紅襪牛棚大將惠特洛克（Garrett Whitlock）例行賽72局飆91次三振，防禦率2.25。今天他被敲出超前安打，總計主投，熱投47球。惠特洛克賽後表示，「我的感覺還不錯，後段有點疲憊，但我覺得自己投得還行，他們也打得不錯。目標就是一直拿出局數，直到柯拉來場上把球拿走。」

柯拉則說，「這就是季後賽的一部分，我們當下就是在拼勝利，只是結果沒照我們的劇本走。」當被問到明天惠特洛克會不會上場，柯拉表示，「我們會和他確認，讓他接受治療，再看看狀況如何。」