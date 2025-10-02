MLB／山本由伸燃燒113球、佐佐木朗希關門 道奇橫掃紅人晉級

道奇隊在國聯外卡系列賽「聽牌」後今天推出兩位日本投手，山本由伸先發6.2局失2分非責失，佐佐木朗希在9局上登板成功三上三下關門守護牛棚，讓道奇以8：4擊敗紅人隊，2連勝晉級國聯分區系列賽後將對上費城人隊。

山本由伸今天除了首局受到失誤影響丟掉2分後，連抓13個出局數，6局上雖然被連敲3支安打，但自己拆除無人出局、滿壘危機。

山本由伸更是以113球的生涯單場新高用球數，投了6.2局才退場，留下的2個壘包崔南（Blake Treinen）幫忙守住，最後成績就是被敲4支安打，丟掉2分皆非責失，另有9次三振，2次四壞、1次觸身球。

山本由伸以113球的生涯單場新高用球數，投了6.2局才退場。 美聯社

道奇打線今天「愛山本」，3局下貝茲（Mookie Betts）安打追回1分，4局下E‧赫南德茲（Enrique Hernandez）適時二壘安打追平比數、羅哈斯（Miguel Rojas）敲安超前。

6局下前面3支0的大谷翔平敲出1分打點安打，後續貝茲、T‧赫南德茲兩支二壘安打又追加3分；7局下則是1出局、二壘有人時，大谷被故意四壞保送，而貝茲敲出二壘安打打回第8分。

8局上道奇推出西恩（Emmet Sheehan）接管牛棚，卻是0.1局被敲2支安打2次四壞、丟掉2分，9局上佐佐木朗希登板，只用了11球就乾淨利落投出三上三下、包含2K。

今天另外三場外卡系列賽都是由落後球隊扳平戰績，將比賽拖進背水一戰，道奇成為率先晉級隊伍，也將投手大谷翔平保留到下個系列賽登板。