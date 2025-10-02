MLB／教士米勒超越查普曼躍季後賽史最快 抓8出局數全是三振

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「火球男」米勒改寫季後賽史上最快球速紀錄。 法新社
教士隊今天在外卡系列賽第2戰以3：0擊敗小熊隊，3戰2勝制系列賽扳平戰局，27歲「火球男」米勒（Mason Miller）投1.2局投出5次三振，奪下季後賽首次中繼成功，最快速球飆到104.5英里（168.2公里），讓「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）退居第2位，成為大聯盟史上季後賽最快。

米勒前年4月登上運動家大聯盟，今年季中被交易到教士，生涯3年已有50場救援成功紀錄，也首次嘗到季後賽滋味。

教士昨天對小熊首戰，米勒7局下登板，連續三振鈴木誠也、凱利（Carson Kelly）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），今天第7局上演相同戲碼，8局下連飆2K後投出觸身球退場，「守護神」蘇亞雷斯（Robert Suarez）接手1.1局救援成功。

米勒的球路就是速球、滑球，連兩天出賽合計2.2局狂飆8次三振，所有出局數都靠K功；他在這兩場比賽投了40球，其中16顆速球全部超過100英里，今天7局下K掉凱利更創季後賽新紀錄。

米勒連續兩天對決鈴木誠也，都是連投4顆滑球，最後改變球路，都以102英里速球讓他揮空三振。

查普曼2010年效力紅人隊時，在國聯分區系列賽第3戰對費城人隊飆出104.2英里（167.7公里）速球，原是史上季後賽最快，今天正式被米勒超越；值得一提的是，米勒K掉凱利這一球，也是季後賽首次出現104英里以上速球奪三振，查普曼103.7英里變成第2。

米勒季後賽連飆8K追平海德（Josh Hader），並列史上最長，開賽就有這種成績更是第1人，他說：「有時一切都同步，執行也很完美，每一球感覺效果都很好。」

米勒 教士 查普曼

